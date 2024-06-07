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淡江大橋將通車 雙北備戰防夢魘

聯合報／ 記者張曼蘋邱書昱江婉儀／連線報導
淡江大橋預計明年底將通車，為避免大量車流湧入，相關交通規畫進行中。本報資料照片
淡江大橋預計明年底將通車，為避免大量車流湧入，相關交通規畫進行中。本報資料照片

淡江大橋明年底將通車，新北市議員盼市長侯友宜做好交通準備，避免成為雙北另個夢魘。民團昨也認為應等淡江大橋完工觀察效益，再評估淡北道路是否興建，否則僅是將塞車路段從台2線移至台北市北投區。新北市交通局指出，通車前會有公車轉運、沙崙路會有4車道配置等做法。台北市交通局表示，雙北與交通部已建有聯繫平台，可更快掌握路況。

新北市議員陳偉杰昨在總質詢表示，希望淡江大橋有相關交通因應規畫，降低屆時銜接到雙北時車流對地方的衝擊。侯友宜表示，交通局等局處已有陸續開會，淡江大橋兩端尤其淡水端，如何建構轉運的樞紐非常重要，已在規畫中，會在2025年通車後達到一定效果。

新北交通局長鍾鳴時表示，大橋的淡水端會擴大成大型車停車場及規畫公車轉運相關路線，目前都已著手進行，會在通車前設置完成。至於淡江大橋下空間，會利用腹地去調整發揮最大效益，未來還有觀光遊憩跟國土地標作用。

交通局補充，包括淡江大橋通車前將沙崙路調整為雙向4車道配置，並設置機車停車彎供678個機車格、公車彎及中正路口左轉車道，養工處已於4月施工，預計8月完成。

交通局表示，通車後，大貨車維持禁行沙崙路，行駛動線由中正路2段51巷續接台2線；未來漁人碼頭若辦重大活動等狀況，大貨車將禁行淡江大橋改行駛龍米路、關渡大橋接台2線，減低大量車流湧入的可能。

侯友宜強調，淡江大橋本就是台灣地標，屆時相信很多民眾一定會到此參訪，周邊交通運輸更要做好。

不過，淡水居民深受交通困擾，環境法律人協會昨到新北市府前抗議，認為應等淡江大橋完工後觀察效益，再評估淡北道路是否要興建，否則台北市端出口匝道僅一個車道，沒有接上洲美道路，只是將塞車路段從台2線移到北投，車流堵塞在大度路、中央北路西端。

台北市交通局則說，通車時淡水往返台北市方向多一條路能選，原經由大度路的車流，可改走台61、台64、台1線高架等道路，雙北及交通部公路局已建立路況聯繫平台，以更快掌握路況。

至於民眾憂心大度路、中央北路西端恐堵塞，北市交通局表示，淡北道路於北投端1車道匯入大度路並且採號誌儀控，將管控進入大度路及士林北投地區道路車流量。

侯友宜 淡水 淡江大橋 漁人碼頭 車道 陳偉杰

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