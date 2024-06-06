傳柯文哲不出席京華城調查小組 游淑慧：續調查

媒體報導針對台北市議會京華城調查小組，前市長柯文哲確定不出席。議會調查小組召集人游淑慧今天說，若柯不出席，仍會持續調查，但真公開透明為何不出席說明，覺得奇怪。

三立新聞網報導，台北市議會成立跨黨派京華城調查小組，提供6月4次開會時間，邀台灣民眾黨主席柯文哲到場說明；柯文哲確定不出席，黨內人士直言，京華城案是分層負責，若到場恐淪為政治操作、議員秀場，並擔心過多沒必要發言被做文章。

台北市議會京華城調查小組、國民黨議員游淑慧今天晚間接受電話訪問，針對報導提及柯文哲到場恐成為議員秀場，游淑慧說，是柯文哲秀場還是議員秀場，「我們不需要靠柯文哲來秀」，不管柯是否出席，小組都會持續調查。

是否認為此報導引導相關方向，游淑慧指出，調查小組工作都有持續進行，柯文哲若出席是他的權利非義務，若願意到場說明，報告內會有紀錄及柯文哲的說法，若不出席，是否可能稱調查報告內沒有柯的說法。

游淑慧表示，若議會調查小組結束調查後，是否未來有可能對外稱未讓柯文哲說明，都是議會調查小組的片面之詞，若柯文哲真的有道理或公開透明，為何不願出席說明，「認為他很奇怪」。