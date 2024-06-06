北捷淡水信義線「軌道冒煙」！急疏散旅客下車 調整班次、啟動公車接駁
北捷紅線往淡水方向的列車今天晚間7點行駛到石牌站時，發生軌道冒煙事故，北捷工作人員立即疏散旅客。北捷表示，初步了解是列車用電的750V電纜轉接處絕緣異常，仍在處理中，同時安排單線雙向列車，提醒民眾留意班次。
據了解，民眾在社群平台寫下，聽到工作人員說北投站系統異常，不久後就疏散到石牌站下車，只有看到鐵軌方向有些冒煙，不清楚相關原因。
北捷表示，初步研判原因為，供給列車用電的750V電纜轉接處絕緣異常，目前處理中，行控中心安排列車單線雙向運轉模式。「復興崗站」班距約12分鐘；「忠義站至淡水站」班距約12分鐘；「北投站站至象山站班距約4到8分鐘」，同時啟動公車接駁區段為「北投站至忠義站」。
北捷表示，行控中心已加強相關車站人員引導及廣播，調度列車及彈性調整班距因應，另透過「台北捷運Go App」及公司網站加強宣導。
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