快訊

北捷淡水信義線「軌道冒煙」！急疏散旅客下車 調整班次、啟動公車接駁

游泳／王冠閎海外錯失藥檢恐禁賽2年 署長鄭世忠：全力協助

離台前辦台菜晚宴！黃仁勳一家四口到場 訂欣葉17桌替輝達180員工慶功

北捷淡水信義線「軌道冒煙」！急疏散旅客下車 調整班次、啟動公車接駁

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
捷運淡水信義線路段軌道冒煙，列車班次受到影響。圖為示意圖，與新聞事件無關。圖／聯合報系資料照片
捷運淡水信義線路段軌道冒煙，列車班次受到影響。圖為示意圖，與新聞事件無關。圖／聯合報系資料照片

北捷紅線往淡水方向的列車今天晚間7點行駛到石牌站時，發生軌道冒煙事故，北捷工作人員立即疏散旅客。北捷表示，初步了解是列車用電的750V電纜轉接處絕緣異常，仍在處理中，同時安排單線雙向列車，提醒民眾留意班次。

據了解，民眾在社群平台寫下，聽到工作人員說北投站系統異常，不久後就疏散到石牌站下車，只有看到鐵軌方向有些冒煙，不清楚相關原因。

北捷表示，初步研判原因為，供給列車用電的750V電纜轉接處絕緣異常，目前處理中，行控中心安排列車單線雙向運轉模式。「復興崗站」班距約12分鐘；「忠義站至淡水站」班距約12分鐘；「北投站站至象山站班距約4到8分鐘」，同時啟動公車接駁區段為「北投站至忠義站」。

北捷表示，行控中心已加強相關車站人員引導及廣播，調度列車及彈性調整班距因應，另透過「台北捷運Go App」及公司網站加強宣導。

北投 北捷

延伸閱讀

150萬家人掉捷運專員拾獲 原來是失主家人手術費

在北捷車廂撿到150萬！他驚「沒想到撿到這麼多錢」 失主激動認領：是家人手術費

北捷公司被控重製權限管理系統侵權 北檢不起訴

很困惑！她搭北捷驚覺「車廂1改變」 網一票讚翻：沒了也好

相關新聞

注意！北捷淡水信義線軌道冒煙 班次調整

北捷紅線往淡水方向的列車今天晚間7點行駛到石牌站時，發生軌道冒煙事故，北捷工作人員立即疏散旅客。北捷表示，初步了解是列車...

「沒想到撿到這麼多錢」捷運專員巡車廂撿到150萬 失主激動領回：家人手術費

捷運撿到150萬元！台北捷運公司電聯車行車專員連穎承日前在淡水信義線列車，發現一個女用後背包，裡頭竟有150萬元，所幸，...

在北捷車廂撿到150萬！他驚「沒想到撿到這麼多錢」 失主激動認領：是家人手術費

台北捷運行車專員連穎承日前在信義線列車上，撿到裝有現金新台幣150萬元的包包，原來是失主家人的手術費，物歸原主後獲北捷表...

台北雙子星開發案2摩天塔樓「變矮」 都審會修正後通過

台北車站的雙子星開發案受矚，去年11月開工後，台北市都審會今審議首次變更設計案，同意調降建築物高度，C1、D1大樓分別為...

寶林茶室案 蔣萬安：定期向家屬回報團體訴訟進度

寶林茶室食物中毒案昨天再添1人死亡，累計5死；團體訴訟則被認為效率不佳。台北市長蔣萬安表示，會持續協助，並定期跟受害者家...

平溪鐵道上新聞 當年涉及礦業鉅子被迫向總督府行賄？

平溪鐵道登上新聞！由於三貂嶺火車站是全臺灣唯一沒有公路可以抵達的台鐵車站，有網紅在2023年前往平溪旅行，因為行走台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。