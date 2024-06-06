快訊

北捷淡水信義線「軌道冒煙」！急疏散旅客下車 調整班次、啟動公車接駁

游泳／王冠閎海外錯失藥檢恐禁賽2年 署長鄭世忠：全力協助

離台前辦台菜晚宴！黃仁勳一家四口到場 訂欣葉17桌替輝達180員工慶功

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「沒想到撿到這麼多錢」捷運專員巡車廂撿到150萬 失主激動領回：家人手術費

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
連穎承進入北捷運服務已有14年，拾獲大筆鉅款時直言，沒想到會撿到這麼多錢。圖／台北捷運公司提供
連穎承進入北捷運服務已有14年，拾獲大筆鉅款時直言，沒想到會撿到這麼多錢。圖／台北捷運公司提供

捷運撿到150萬元！台北捷運公司電聯車行車專員連穎承日前在淡水信義線列車，發現一個女用後背包，裡頭竟有150萬元，所幸，最後物歸原主，原來這筆錢是失主家人預備手術的醫藥費用，北捷為此表揚肯定。

連穎承表示，當天駕駛由北投站前往大安站的區間車，抵達終點站後，他例行性步行巡查電聯車車廂，看到座椅上有個深藍色雙肩式的女用後背包，立刻以無線電對講機回報行控中心，依照公司撿拾遺失物相關規定流程，清點發現背包裡面竟然有150萬元現金。

「沒想到會撿到這麼多錢！」連穎承說第一時間感想，直覺認為失主遺失這麼多錢一定很心急，好在失主已經向警方報案，後續順利領回鉅款。

北捷表示，失主拿回現金時，滿心激動，因為這筆錢是要準備給家人去醫院作手術治療的費用，連穎承獲知後，感到非常欣慰，慶幸沒耽誤到病人的手術排程，同時也有滿滿成就感，舉手之勞幫助別人。

北捷說，連穎承進入北捷運服務已有14年，熱愛工作挑戰自我，尤其最喜歡淡水信義線的沿線風景，同時也提醒旅客，東西不見了勿慌張，除了請車站人員協尋，手機亦可立即下載使用「台北捷運Go」App，利用AI智慧客服通報，方便尋找遺失物。

台北捷運公司電聯車行車專員連穎承（右）。圖／台北捷運公司提供
台北捷運公司電聯車行車專員連穎承（右）。圖／台北捷運公司提供

北捷 失主 捷運

相關新聞

注意！北捷淡水信義線軌道冒煙 班次調整

北捷紅線往淡水方向的列車今天晚間7點行駛到石牌站時，發生軌道冒煙事故，北捷工作人員立即疏散旅客。北捷表示，初步了解是列車...

「沒想到撿到這麼多錢」捷運專員巡車廂撿到150萬 失主激動領回：家人手術費

捷運撿到150萬元！台北捷運公司電聯車行車專員連穎承日前在淡水信義線列車，發現一個女用後背包，裡頭竟有150萬元，所幸，...

在北捷車廂撿到150萬！他驚「沒想到撿到這麼多錢」 失主激動認領：是家人手術費

台北捷運行車專員連穎承日前在信義線列車上，撿到裝有現金新台幣150萬元的包包，原來是失主家人的手術費，物歸原主後獲北捷表...

台北雙子星開發案2摩天塔樓「變矮」 都審會修正後通過

台北車站的雙子星開發案受矚，去年11月開工後，台北市都審會今審議首次變更設計案，同意調降建築物高度，C1、D1大樓分別為...

寶林茶室案 蔣萬安：定期向家屬回報團體訴訟進度

寶林茶室食物中毒案昨天再添1人死亡，累計5死；團體訴訟則被認為效率不佳。台北市長蔣萬安表示，會持續協助，並定期跟受害者家...

平溪鐵道上新聞 當年涉及礦業鉅子被迫向總督府行賄？

平溪鐵道登上新聞！由於三貂嶺火車站是全臺灣唯一沒有公路可以抵達的台鐵車站，有網紅在2023年前往平溪旅行，因為行走台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。