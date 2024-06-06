「沒想到撿到這麼多錢」捷運專員巡車廂撿到150萬 失主激動領回：家人手術費

捷運撿到150萬元！台北捷運公司電聯車行車專員連穎承日前在淡水信義線列車，發現一個女用後背包，裡頭竟有150萬元，所幸，最後物歸原主，原來這筆錢是失主家人預備手術的醫藥費用，北捷為此表揚肯定。

連穎承表示，當天駕駛由北投站前往大安站的區間車，抵達終點站後，他例行性步行巡查電聯車車廂，看到座椅上有個深藍色雙肩式的女用後背包，立刻以無線電對講機回報行控中心，依照公司撿拾遺失物相關規定流程，清點發現背包裡面竟然有150萬元現金。

「沒想到會撿到這麼多錢！」連穎承說第一時間感想，直覺認為失主遺失這麼多錢一定很心急，好在失主已經向警方報案，後續順利領回鉅款。

北捷表示，失主拿回現金時，滿心激動，因為這筆錢是要準備給家人去醫院作手術治療的費用，連穎承獲知後，感到非常欣慰，慶幸沒耽誤到病人的手術排程，同時也有滿滿成就感，舉手之勞幫助別人。