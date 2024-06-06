在北捷車廂撿到150萬！他驚「沒想到撿到這麼多錢」 失主激動認領：是家人手術費

台北捷運行車專員連穎承日前在信義線列車上，撿到裝有現金新台幣150萬元的包包，原來是失主家人的手術費，物歸原主後獲北捷表揚；連穎承謙虛說，這是舉手之勞。

台北捷運今天發布新聞稿表示，連穎承當天駕駛由北投站前往大安站的區間車，抵達終點站後，例行性步行巡查電聯車車廂，看到座椅上有個深藍色雙肩式的女用後背包，立刻以無線電對講機回報行控中心。

連穎承將後背包帶回辦公室，依照公司撿拾遺失物相關規定流程，清點發現背包裡面竟然有150萬元現金。

連穎承說，當下的想法就是「沒想到會撿到這麼多錢」，在平常的上班日居然發生這麼不一樣的事，而遺失這麼多錢，失主一定很心急，好在失主已經向警方報案，後續順利領回鉅款。

而這筆錢，是失主準備給家人去醫院動手術的費用，失主來領回現金時非常激動，連穎承也很欣慰並慶幸沒耽誤到病人的手術排程。

北捷特地安排在公司主管會報上公開表揚連穎承的助人行為，連穎承則表示，舉手之勞，助人為快樂之本。

北捷表示，連穎承已在北捷服務14年，最喜歡淡水信義線的沿線風景，值勤時站出列車駕駛室做指差動作時，短短幾十秒時間與旅客接觸，看到旅客道謝或是小朋友向他揮手，感到很溫暖，也是他駕駛電聯車時的最大動力。