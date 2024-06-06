台北雙子星開發案2摩天塔樓「變矮」 都審會修正後通過

台北車站的雙子星開發案受矚，去年11月開工後，台北市都審會今審議首次變更設計案，同意調降建築物高度，C1、D1大樓分別為53樓、70樓，國民客廳動線調整，可遠眺七星山、南望台北城，仍應以人潮可直接通達、不曲折、不被遮蔽為原則，全案修正後通過，捷運局估2027年12月完工。

「台北車站特定專用區C1、D1（東半街廓）聯合開發新建工程」，包含2棟摩天塔樓、1條聯通台北車站的高架步行台北長廊、多功能花園露台，以及大面積作為公共文化用途的公益客廳，該案被視為台北西區的重要開發案，預估投資金額達606億元，擁有全台最優越的6鐵共構，每日通勤人潮估將逾50萬人次。

都審會2022年5月30日核定該案，該案提出變更設計，包含C1大樓容積樓地板商業使用5萬3172平方公尺變更為15萬397平方公尺，高度與樓層分別自289公尺、55樓降至280公尺、53樓；D1大樓容積樓地板商業使用6萬5722平方公尺增至20萬9143平方公尺，高度與樓層則從369公尺、74樓調整成360公尺、70樓。

都審幹事會經審查指出，申設單位擬申請變更調高基座至42.285公尺，說明因營運及雙層電梯設置需求，並檢討不超過台北車站屋脊線絕對高度53.93公尺；免計容積率的國門客廳及公益性門廳，C1公益性門廳3樓至5樓電扶梯方向變更，使動線可直視北側七星山、南望台北城，而10樓國門客廳則改為較大平台。

都審會今審議該案第1次變更設計案，申設單位說明，群樓商場辦公室內部調整，面積攤分至各樓層，整體樓層數減少、總高度降低，沒超過北車量體高度，外觀維持不變，增加公益空間供民眾室內空間，C1的國民客廳動線調整，另承諾建築能效達1+等級。

都審會委員建議，應留意生態綠化、植栽解說等細節。都審會主席王玉芬裁示，同意量體調整，國民客廳則以人潮可直接通達、不曲折、不被遮蔽為原則，並駁回申設單位提出國門客廳部分免計容積率範圍，該案修正後通過。

捷運局補充，該開發案2022年10月取得建照，投資人為優化使用機能及防災性能，填補非必要的樓板挑空後，降低樓層數及整體建築物高度，並增加使用用途，以符合市場營運需求；公益空間動線調整為可遠眺七星山，並增加各層立體規劃設計及景觀豐富性，此次變更設計通過後，投資人承諾不影響完工期限及公私地主分配比。