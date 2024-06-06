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淡水福佑宮限量媽祖平安扇 祖師爺繞境3定點發送

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水清水巖祖師廟繞境活動，淡水福佑宮增加了一組不同顏色的媽祖平安扇，預計在繞境路線上三個定點當中，發送給大家。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水清水巖祖師廟繞境活動，淡水福佑宮增加了一組不同顏色的媽祖平安扇，預計在繞境路線上三個定點當中，發送給大家。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水老街上的媽祖廟淡水福佑宮，在淡水舉辦大型的淡水媽誕辰繞境活動，當中不少信眾手上都會有廟方發送的平安扇，由於信眾回響熱烈，因此在下星期農曆五月初六，清水巖祖師廟繞境活動當中，更增加了一組不同顏色的媽祖平安扇，預計在繞境路線上三個定點當中，發送給大家。

淡水福佑宮主委謝安棋表示，淡水媽祖將參與今年度淡水清水祖師『初六』祈安遶境，福佑宮陣頭隊伍行經「水碓麥當勞」、「中山路邱藥局」、「中山路巨祥商行」時，將發送限量平安扇。

主委謝安棋指出，這兩種平安扇分別是，臻吉祥、保平安，不僅是圖案顏色不相同，而且還附加掛繩，讓信眾能夠方便攜帶，透過淡水媽祖周邊文創小物，參與各項活動不僅是保佑大家平安，更展現出宗教信仰的創意發想。

媽祖 淡水

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