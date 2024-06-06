快訊

韓國瑜宴請聊啥？藍委最佩服院長協商時 對綠營「鬼打牆」超有耐心

新北市首購天堂在這 專家讚：總價不到千萬、有望入手三房含車位

游泳／赴歐參賽錯過禁藥檢測 「蝶王」王冠閎發聲明自清

全國食用南瓜比賽競爭激烈 淡水農民包辦冠、亞軍

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
全國食用南瓜比賽競爭相當激烈，最後冠軍還有2名亞軍，都是來自淡水區的農民所種出。 圖／紅樹林有線電視提供
全國食用南瓜比賽競爭相當激烈，最後冠軍還有2名亞軍，都是來自淡水區的農民所種出。 圖／紅樹林有線電視提供

113年新北市全國大南瓜比賽活動將在今年六月十五日開跑，其中食用南瓜比賽，昨(5)日於淡水農會進行，參賽南瓜品種限定栗子南瓜，今年共有66組，包括了來自淡水與新北市全國各地農會，要來比誰種的南瓜最好吃。今年食用南瓜比賽競爭相當激烈，最後冠軍還有2名亞軍，都是來自淡水區的農民所種出。

淡水農會總幹事高忠表示，以往大南瓜比賽除了比最大最重的南瓜之外，還有外觀組、食用組、創意組等分組，農友參與相當踴躍，而今年南瓜也可以說是非常甜，測得最高甜度就高達18.7度。

今年食用南瓜比賽，冠軍還有2名亞軍，都是來自淡水區的農民所種出，這次除了新北市有深坑區、土城區還有新店區等地的農民參賽外縣市有南投縣的也來參與。

總幹事高忠指出，這一次的食用南瓜組比賽，都是以栗子南瓜品種為主，每一組都提供3顆種出來最有信心的南瓜，評比標準除了要好吃之外，就是以甜度、外觀色澤、重量、口感及品質來評比，而每一位參賽的南瓜都相當有競爭力。

南瓜比賽，最重要的外觀及內在甜度、口感、色澤都是評分重點，農民種植的南瓜可以說是大豐收，農會表示，來參賽的南瓜，每顆都相當美觀，而且經過專家評選的結果，今年最高的甜度18.7相當甜，農會也希望能夠藉由比賽增加農民的信心，並且加以推廣新北在地的農產品。

南瓜 淡水

延伸閱讀

淡江大橋將通車 議員憂成「另個夢魘」…交通轉運規畫中

新北大南瓜比賽14日登場

淡水死亡車禍！28歲機車騎士疑自摔 遭砂石車輾斃

淡水清水巖封城遶境將啟動 區公所協調管制規劃

相關新聞

解套大巨蛋辦演唱會 北市議會各黨團最快下周三政黨協商

針對台北大巨蛋案何時辦演唱會，台北市長蔣萬安上午受訪時特別感謝台北市議長戴錫欽願意挺身協助跟議會各黨團來溝通、協調。戴錫...

批「不能當救命道路」 民團喊話新北市府放棄闢建淡北道路

淡北道路預計2029年通車。但民團指控，不只工程經費高昂，只會吸引更多車流，直接塞在台北，不能當作救命道路，應選擇拓寬台...

淡江大橋將通車 議員憂成「另個夢魘」…交通轉運規畫中

淡江大橋明年底將通車，屆時淡水與八里往來不需再繞行關渡大橋，縮短15公里路程。市議員陳偉杰今總質詢表示，希望有轉運公車等...

台北雙子星開發案2摩天塔樓「變矮」 都審會修正後通過

台北車站的雙子星開發案受矚，去年11月開工後，台北市都審會今審議首次變更設計案，同意調降建築物高度，C1、D1大樓分別為...

寶林茶室案 蔣萬安：定期向家屬回報團體訴訟進度

寶林茶室食物中毒案昨天再添1人死亡，累計5死；團體訴訟則被認為效率不佳。台北市長蔣萬安表示，會持續協助，並定期跟受害者家...

平溪鐵道上新聞 當年涉及礦業鉅子被迫向總督府行賄？

平溪鐵道登上新聞！由於三貂嶺火車站是全臺灣唯一沒有公路可以抵達的台鐵車站，有網紅在2023年前往平溪旅行，因為行走台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。