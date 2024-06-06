全國食用南瓜比賽競爭激烈 淡水農民包辦冠、亞軍

113年新北市全國大南瓜比賽活動將在今年六月十五日開跑，其中食用南瓜比賽，昨(5)日於淡水農會進行，參賽南瓜品種限定栗子南瓜，今年共有66組，包括了來自淡水與新北市全國各地農會，要來比誰種的南瓜最好吃。今年食用南瓜比賽競爭相當激烈，最後冠軍還有2名亞軍，都是來自淡水區的農民所種出。

淡水農會總幹事高忠表示，以往大南瓜比賽除了比最大最重的南瓜之外，還有外觀組、食用組、創意組等分組，農友參與相當踴躍，而今年南瓜也可以說是非常甜，測得最高甜度就高達18.7度。

今年食用南瓜比賽，冠軍還有2名亞軍，都是來自淡水區的農民所種出，這次除了新北市有深坑區、土城區還有新店區等地的農民參賽外縣市有南投縣的也來參與。

總幹事高忠指出，這一次的食用南瓜組比賽，都是以栗子南瓜品種為主，每一組都提供3顆種出來最有信心的南瓜，評比標準除了要好吃之外，就是以甜度、外觀色澤、重量、口感及品質來評比，而每一位參賽的南瓜都相當有競爭力。

南瓜比賽，最重要的外觀及內在甜度、口感、色澤都是評分重點，農民種植的南瓜可以說是大豐收，農會表示，來參賽的南瓜，每顆都相當美觀，而且經過專家評選的結果，今年最高的甜度18.7相當甜，農會也希望能夠藉由比賽增加農民的信心，並且加以推廣新北在地的農產品。