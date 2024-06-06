石門區後備軍人揪甘心 清洗全區道路反射鏡

近來陰雨不斷，用路視線不明，道路旁的反射鏡若是污損或是長青苔，就容易讓用路人因為看不清楚來車而導致意外發生。而石門區後備軍人輔導中心為了守護鄉親的用路安全，自發性的為民眾清洗道路反射鏡，希望藉此讓事故率降低，讓石門區的用路環境更友善。

石門區後備軍人輔導中心主任楊天德指出，石門區後備軍人輔導中心一直以來致力於全民防災防救事務，這次發起清洗道路反射鏡也是希望能透過平日裡的預防工作，守護民眾的交通安全。而全石門區共有438支道路反射鏡，石門區後備軍人輔導中心也將會每個月逐步清洗完成。

石門區長曾明華表示，感謝石門區後備軍人輔導中心，清洗完成的道路反射鏡變得相當的清晰閃亮，更不只是清洗鏡面也割除遮擋住反射鏡的植物，除此之外，碰上需要修復的反射鏡也將第一時間通報公所處理，而公所期待藉由一支一支反射鏡的清潔與檢視，能夠來守護石門區民眾的用路安全，進而也讓市容整潔起來。