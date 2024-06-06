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金山六股里銀髮共餐好熱鬧 包肉粽感受過節氛圍

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區六股里銀髮共餐包肉粽的活動，讓長輩感受到熱鬧的端午佳節氛圍。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區六股里銀髮共餐包肉粽的活動，讓長輩感受到熱鬧的端午佳節氛圍。 圖／紅樹林有線電視提供

端午節將近，金山區六股里這一週的銀髮共餐辦理包肉粽的活動，準備好豐盛的包粽材料，準備要來跟銀髮長輩一起同樂，折粽葉、放油飯及包料，一顆顆的粽子在長輩的快手下很快就完成，而里長鐘鼎平也期待透過包粽子要讓長輩感受到熱鬧的端午佳節氛圍。

六股里志工媽媽說，里長特別準備了油飯、香菇、蘿蔔乾、花生與滷肉，還有粽葉、棉線，讓銀髮長輩一起同樂，在折粽葉、放油飯及包料，一顆顆的粽子在長輩的快手下完成，而這次包的是北部粽，蒸熱過後品嚐，米粒粒粒分明還Ｑ彈好吃。

端午節長輩們又稱作肉粽節，因此不少長輩都會自己綁粽子，不過綁粽子很需要技巧，長輩們快手抓出四個粽角後，接著繫上粽繩，一串串漂亮的肉粽就完成。

六股里長鐘鼎平說，對於長輩們來說，每逢佳節，應景的要製作各種傳統料理，在與同是銀髮長輩的大家一起動手做總是特別開心，充滿懷舊氣息與熱鬧回憶，今年端午節也希望長輩們一起包肉粽後一起品嚐自己用心包的美味，感受端午佳節的喜慶與熱鬧氛圍。

包粽子 端午節

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