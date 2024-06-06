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寶林茶室案 蔣萬安：定期向家屬回報團體訴訟進度

中央社／ 台北6日電
寶林茶室食物中毒案昨天再添1人死亡，累計5死；團體訴訟則被認為效率不佳。台北市長蔣萬安表示，會持續協助，並定期跟受害者家屬回報進度，有1名換肝的病人在持續追蹤祈福。本報資料照片
寶林茶室食物中毒案昨天再添1人死亡，累計5死；團體訴訟則被認為效率不佳。台北市長蔣萬安表示，會持續協助，並定期跟受害者家屬回報進度，有1名換肝的病人在持續追蹤祈福。本報資料照片

寶林茶室食物中毒案昨天再添1人死亡，累計5死；團體訴訟則被認為效率不佳。台北市長蔣萬安表示，會持續協助，並定期跟受害者家屬回報進度，有1名換肝的病人在持續追蹤祈福。

寶林茶室食物中毒案釀多人死亡震驚社會，昨天再出現壞消息，衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧昨晚表示，1名50多歲女性因多重器官衰竭死亡。累計5死。

蔣萬安今天出席113年北市勞動安全獎頒獎典禮，媒體聯訪時被問及寶林茶室案，他表示，衛生局有即刻回報，該病患原本病情稍微穩定，但本身肝功能不是很好，加上免疫力下降跟交叉感染，不幸離世。

蔣萬安說，有另1人之前換肝，現在已經移到一般病房，狀況都算穩定，也持續在復健跟接受治療，北市持續追蹤並幫忙祈福。

媒體追問對寶林茶室提出的團體訴訟被認為效率不佳，蔣萬安說，第一時間就給予包含社工、律師等各項協助，並徵詢受害者家屬意見，團體訴訟是經家屬同意且有意願，由消基會協助提出，北市府會持續關心，也會定期跟家屬聯繫、回報進度。

另外，媒體問及對新任台北市警察局長李西河的期許與首要任務，蔣萬安說，整治警紀是重點，還有交通、治安等都是業務推動重點，該交代的都交代過了，就看李西河上任後如何落實及做出績效。

寶林茶室 蔣萬安

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