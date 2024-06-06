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平溪鐵道上新聞 當年涉及礦業鉅子被迫向總督府行賄？

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者賴御文報導
照片取自交通部觀光署「旅遊台灣」網站
照片取自交通部觀光署「旅遊台灣」網站

平溪鐵道登上新聞！由於三貂嶺火車站是全臺灣唯一沒有公路可以抵達的台鐵車站，有網紅在2023年前往平溪旅行，因為行走台鐵鐵軌旁的維修便道，遭交通部鐵道局依法開罰。

遊客如果想要前往觀光景點「三貂嶺生態友善隧道」，應該從牡丹火車站、猴硐火車站出站前往，不能從三貂嶺火車站前往。

說起平溪鐵道，其實大有來頭，這是民間興建的鐵道，主要的興建者是臺陽礦業的顏雲年。基隆顏家因為顏雲年而晉身為臺灣五大家族。

顏雲年為了要開採及運送煤礦，積極鋪路。當時的地方人士為了感謝他，在明治35年（西元1902年）還建造紀念碑，上面有〈頌旌顏君雲年、蘇君源泉修築道路碑文〉。

明治44（西元1911年），顏雲年等人創立「基隆輕鐵株式會社」，改善基隆交通、提振產業發達。

中華傳播管理學會的研究發現，日治時期的臺陽礦業，為了要把平溪的煤礦運出來，請總督府修築平溪到三貂嶺的鐵道，總督府沒有答應，顏雲年爭取自己修築，總督府也不答應。後來是因為總督府需要煤礦，才特准顏雲年修築鐵道，在大正10年（西元1921年）全線完工，當時叫石底線。

已故的臺灣文史權威林衡道在國史館出版的口述歷史《林衡道先生訪談錄》提到，鐵道建好，總督府又想強行徵收，而且是用非常低的價格，這讓顏家甚至因此面臨破產的危機。顏家的日人顧問，建議他們向總督府官員行賄，但是當時的川村竹治總督很清廉，於是透過川村總督的同學向他行賄，川村總督嚴厲拒絕，但是同學說總督的下屬都已經同意了，如果只有總督反對，萬一收賄的事情傳出去，結果不好收拾。總督這才答應先把錢暫時存放著。在昭和4年（西元1929年），石底線得以正當價格被總督府收購，改稱平溪鐵道。川村總督在東京開辦的川村女學院，由其夫人川村文子負責經營，前述訪談錄稱經費也有來自於這筆賄款。川村女學院至今還在，就是川村學園女子大學。

川村學園女子大學的網頁提到創辦人是川村文子，創辦時間則是大正13年（西元1924年）。《林衡道先生訪談錄》提到的這段平溪鐵道與川村總督的秘聞，看起來非常驚人，當時的真相與細節究竟如何，值得進一步探究。

聚傳媒

平溪 火車站 鐵道

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