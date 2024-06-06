康橋校車2個月內2起事故 新北不排除減招

康橋校車2個月內發生2起事故，引市府高層關注；教育局今天說，學校未備查交通車租賃契約，罰新台幣6000元。私立學校諮詢會開會研議結果將於6月20日出爐，不排除減招處分。

康橋國際學校秀岡校區校車2個月內發生2起事故；3月11日晚間在台北市文山隧道內翻覆，造成20人受傷就醫；5月22日晚間，在同一地點撞擊隧道壁，2名學生輕傷送醫。

市長侯友宜日前在市政會議表示，康橋校車3月11日翻覆當天是運氣好，否則將造成更嚴重死亡事故；教育局不能只要求校方提說明與改善措施等書面報告，如果這樣有效，5月就不會發生第2次，他要求嚴正處理康橋的管理。

新北教育局今天回應中央社記者詢問表示，除要求康橋查明事故原因，提出檢討改善報告，也前往稽查發現，學校未依規定報備交通車租賃契約，除糾正限期改善，並依違反「兒童及少年福利與權益保障法」裁處負責人6000元。

教育局表示，校方所提改善報告不完善，已退回要求重寫，並於5月29日遞交市府。校方稱，將強化行車速限管理、胎紋檢查、訂定安全駕駛規範，及自主稽核等作為，如有違反者，則依契約罰款或解約。

對於私校危及學生安全重大交安事故，行政處分無法有效遏止災害，教育局說，針對康橋校車管理不善，已依私立學校法第55條規定，召開私立學校諮詢會完畢，結果預計於6月20日出爐，不排除會減招處分。

教育局說，會要求各校自律降低違規，透過管道宣導交通安全，並會同公路監理機關及警察，每個月路邊臨檢13至14次。如查獲未核備學生交通車、未配置隨車人員等，將處罰6000元。