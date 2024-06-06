解套大巨蛋辦演唱會 北市議會各黨團最快下周三政黨協商

針對台北大巨蛋案何時辦演唱會，台北市長蔣萬安上午受訪時特別感謝台北市議長戴錫欽願意挺身協助跟議會各黨團來溝通、協調。戴錫欽下午受訪表示，預計最快在下周三議會大會後開政黨協商，凝聚出具體文字，供市府後續處理參考。

戴錫欽指出，針對大巨蛋辦演唱會，從總質詢時看來沒有議員反對，針對過去大巨蛋使照註記如何處理以及確保安全無虞，他會基本上徵詢大家意見，若有初步共識，下周三大會後開政黨協商，凝聚大家共識，讓市府有依循方向做後續努力。

戴錫欽說，這次的處理原則，可以想像成是議員提案，只是因為大巨蛋受外界高度關注，他想先透過溝通方式，在朝野協商有共識，後續就可以依循，包含建築技術規則127條是否適用，以及辦理非體育賽事是否安全無虞，大家都很關心，另外也希望帶動大巨蛋或演唱會經濟，這是市民期待及各黨團議員關注，市府也希望跟議會有共同目標默契。

國民黨北市議會黨團書記長張斯綱表示，國民黨團希望朝向開演唱會為目標，會支持議長和市政府的做法，但在安全性的地方，怎麼樣去把文字做解套，如果能解套，希望能在這個會期就解決。

民進黨北市議會黨團總召許家蓓指出，針對議長欲邀請各黨派議員協商，民進黨團會正式召開黨團會議討論黨團立場，但大方向仍會聚焦在大巨蛋的安全性要如何把關。

她表示，未來大巨蛋若要辦演唱會或非體育賽事，對於如何審查及確保安全，不容模糊空間，確保大巨蛋的安全性是第一優先，市府及議會當然會共同把關並尋求解方，但不能只是把球丟給議會處理，蔣萬安及市府作為行政單位，決策權在市府手上，議會的職責是監督及提供市政建議，蔣萬安市長要負起責任，積極解決問題並勇於承擔。

民眾黨北市議會黨團總召陳宥丞表示，大原則是希望辦演唱會，第二，目前的法規，是當時不分藍綠要求高標準所訂下的結果，本來就是藍綠要共同回頭來檢視，不能自己打臉自己，不能因為執政的人不同就有兩套標準。另外，如果發現有窒礙難行的部分，還是要在消防和安全無虞的情況下來處理後續的辦法。