用嘻哈交流！北流攜手AIT 孫曉雅出席講座

台北流行音樂中心舉辦「北流音樂故事沙龍」邁入第二季，這次觸角延伸到嘻哈的發源地美國，更與美國在台協會攜手舉辦座談，除了創作者、音樂產業界人士座談，美國在台協會處長孫曉雅出席，北流董事長黃韻玲致詞表示，體現台美雙方促進藝術交流的共同願景，相信未來能有更深入合作。

活動中邀請美國國務院「Next Level台美嘻哈交流計畫」的5位頂尖嘻哈音樂人及創作者，饒舌歌手Rah Digga、DJ Rugged One、舞者Dez、塗鴉藝術家Jurne和隨團經理Phes分享他們在人生及追求藝術上的巔峰時刻和艱辛歷程，也暢談嘻哈精神如何塑造他們的人生觀。

黃韻玲致詞表示，國際交流是北流的重要任務之一，繼上個月將北流常設展帶到美國西雅圖華盛頓大學展出，這次更與AIT合作，這也是美國國務院推行「Next Level台美嘻哈交流計畫」10年以來，首度造訪台灣，更感謝孫曉雅親臨現場給予支持。

黃韻玲更介紹了創辦「真言社」、將嘻哈文化帶進台灣的倪重華先生，以及「台語嘻哈第一人」豬頭皮老師出席，尤其這5位遠道而來的優秀藝術家，能在輕鬆愉悅的氛圍下，與大家分享精彩的嘻哈文化，讓現場觀眾感受到這股跨越語言和文化的熱情能量。

北流表示，今年將常設展「唱 我們的歌 流行音樂故事展」移師美國西雅圖華盛頓大學展出，藉此機會和西雅圖著名的流行文化博物館（MoPOP）和知名獨立音樂電台KEXP，為未來合作奠定基礎，跨國交流活動，展現台灣豐沛創作能量，也讓台灣音樂人立足國際創造更多可能。