淡江大橋將通車 議員憂成「另個夢魘」…交通轉運規畫中

淡江大橋明年底將通車，屆時淡水與八里往來不需再繞行關渡大橋，縮短15公里路程。市議員陳偉杰今總質詢表示，希望有轉運公車等相關規畫，降低屆時轉台64到板橋或北市車流對地方的衝擊。新北市長侯友宜表示，已在規畫淡水端如何建構轉運的樞紐。至於行經淡江大橋的八里輕軌，正依意見修正報告書，預計6月底前提報行政院審議。

陳偉杰表示，淡江大橋將通車，希望市府有些相關交通因應規畫，避免淡江大橋成為居民另一個夢魘的開始。侯友宜表示，交通局等局處已有陸續開會，淡江大橋兩端，尤其淡水端如何建構轉運的樞紐非常重要，已經在規畫中，會在2025通車後，就達到一定效果。

新北交通局長鍾鳴時表示，現在由公路局做管理站，大橋的淡水端會擴大成大型車停車場及規畫公車轉運相關路線，目前都已著手進行，會在通車前設置完成。至於淡江大橋下的空間，鐘鳴時也說，會利用腹地去做調整，淡江大橋未來不只是交通聯繫，還有觀光遊憩跟國土地標作用，因此會用交通用地做大型車休息站，或轉換交通工具接駁所在地。

至於八里輕軌進度，新北捷運局長李政安表示，先前已報到行政院，目前有些建議需要修正，6月會再報中央，只要中央核定就可以辦綜合規畫，再來到動工，一般大概需要2年，第一年計畫包括環評、第二年審查，希望中央支持。

捷運局補充，八里輕軌去年6月27日第9次提報行政院審議，行政院於今年1月31日函復審查意見，目前正依意見修正報告書，預計6月底前提報行政院審議。

侯友宜強調，希望中央有好消息，淡江大橋本就是台灣地標，屆時相信很多民眾一定會到此參訪，相關交通運輸更要做好。