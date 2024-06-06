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永和大樓凝土塊搖搖欲墜恐砸人 新北工務局連夜拆除

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
有永和民眾昨發現有大樓整塊凝土塊搖搖欲墜（紅框處），擔心砸下來恐造成嚴重後果，趕緊通報上網及市府。圖／網友「馬各寬維」提供
有永和民眾昨發現有大樓整塊凝土塊搖搖欲墜（紅框處），擔心砸下來恐造成嚴重後果，趕緊通報上網及市府。圖／網友「馬各寬維」提供

新北永和去年就傳出磁磚雨案例，想不到昨日又發生長條狀大塊凝土塊傾倒一邊、快掉下來的情況，引發地區民眾憂心。新北工務局表示，公所接獲後即刻拉起封鎖線，該社區管委會表示無法立即拆除，不過經判定有立即可能危險，因此拆除大隊已協助排除有疑慮混凝土塊，並要求所有權人後續修繕。

永和地狹人稠且發展早，當地不少年份較久遠的老屋，近期卻有民眾昨發現有大樓整塊凝土塊搖搖欲墜，擔心砸下來恐造成嚴重後果，趕緊通報上網及市府。據民眾通報，該大樓位於永和區福和路33號，約略是3、4、5樓磁磚剝落；消息一出也引發地方社團討論，不少民眾都驚嚇，也提醒之前有案例大樓不處理而出事的話，全棟住戶都會被起訴。

工務局說明，該棟大樓屬於外牆磁磚剝落情況，昨日接獲通報後，永和區公所已於第一時間在現場拉起封鎖線，並提醒用路人注意並維護公共安全。該大樓社區管委會當時表示無法於當天拆除，需要到今早才有可能作業，不過工務局判定有立即掉落的危險，因此拆除大隊已協助排除有掉落疑慮混凝土塊，後續也將函請所有權人修繕。

有永和民眾昨發現有大樓整塊凝土塊搖搖欲墜，市府連夜協助移除，目前大樓也凹一塊（紅框處）。圖／網友「馬各寬維」提供
有永和民眾昨發現有大樓整塊凝土塊搖搖欲墜，市府連夜協助移除，目前大樓也凹一塊（紅框處）。圖／網友「馬各寬維」提供
有永和民眾昨發現有大樓整塊凝土塊搖搖欲墜，市府連夜協助移除。圖／新北工務局提供
有永和民眾昨發現有大樓整塊凝土塊搖搖欲墜，市府連夜協助移除。圖／新北工務局提供
有永和民眾昨發現有大樓整塊凝土塊搖搖欲墜（紅箭頭處），擔心砸下來恐造成嚴重後果，趕緊通報上網及市府。圖／網友「馬各寬維」提供
有永和民眾昨發現有大樓整塊凝土塊搖搖欲墜（紅箭頭處），擔心砸下來恐造成嚴重後果，趕緊通報上網及市府。圖／網友「馬各寬維」提供
有永和民眾昨發現有大樓整塊凝土塊搖搖欲墜，市府連夜協助移除。圖／新北工務局提供
有永和民眾昨發現有大樓整塊凝土塊搖搖欲墜，市府連夜協助移除。圖／新北工務局提供
有永和民眾昨發現有大樓整塊凝土塊搖搖欲墜，市府連夜協助移除。圖／新北工務局提供
有永和民眾昨發現有大樓整塊凝土塊搖搖欲墜，市府連夜協助移除。圖／新北工務局提供
有永和民眾昨發現有大樓整塊凝土塊搖搖欲墜，市府連夜協助移除。圖／新北工務局提供
有永和民眾昨發現有大樓整塊凝土塊搖搖欲墜，市府連夜協助移除。圖／新北工務局提供

建築 永和 管委會

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