批「不能當救命道路」 民團喊話新北市府放棄闢建淡北道路

淡北道路預計2029年通車。但民團指控，不只工程經費高昂，只會吸引更多車流，直接塞在台北，不能當作救命道路，應選擇拓寬台二線，呼籲市府放棄開發。新北市新工處回應，徵地費用過於龐大，也無法提供足夠車道，未來還是會塞車，工程越早推動越好。

環境法律人協會今天到新北市政府市民廣場抗議，該協會律師團在2021年3月31日對環境部、新工處提出行政訴訟，將於7月11日一審宣判。

淡北道路案原告、淡水居民魏伯任認為，市府原本就規畫拓寬台二線，卻強推淡北道路，如今工程經費破百億元，根本是錢坑工程，也破壞樹梅坑溪下游的生態美景，呼籲應終止工程。

全球綠人之友會理事李春祥指出，淡北道路除了兩端外並無其他出入口，台北市端出口匝道只有一個車道，沒有接上洲美道路，只是將塞車路段從台二線移至北投，車流堵塞在大度路、中央北路西端，吸引更多的「穿越」車流，救護車開上去也是塞，不能作為救命道路。

李春祥表示，應等淡江大橋完工後觀察效益，再評估淡北道路是否要興建。「拓寬台二線才是解決之道」，土地徵收比道路工程更簡單，反觀闢建淡北道路會讓淡水河沿岸失去大量綠地，質疑「是獨厚小客車」，也對「闢建淡北道路將增加公車使用量」的說法質疑。

淡北道路案行政訴訟承辦律師黃惠鈺表示，本案位於一級海岸保護區的範圍內，不僅與濕地法、文資法的重要濕地共用邊界，甚至監測站就在濕地範圍內，卻未依照濕地保育法審查許可，顯然違法，應予撤銷環評。

新工處副處長李仲昀回應，台二線計畫路幅40米，現況是26米至40米不等，經分析模擬民國130年用路狀況，需要增加2個車道，台二線全線拓寬不只徵收用地費過於龐大，也只能多提供一個車道，加上沿線27個橫交路口也會影響車流，這部分與公路局共識一致，透過淡北道路以外環道紓解通過車流。

李仲昀表示，推動淡北道路並不是鼓勵私人運具，而是要創造足夠的路幅空間，未來可以結合票證系統，掌握旅次需求，媒合公車業者調整路線、班次，活化公共運輸提升效能。此外整個工程大環境面臨成本大幅上漲，不只基礎工班，中階管理人員問題也非常缺乏，工程還是越早推動越好。

針對法律限制和環境保護等問題，李仲昀表示，已經在行政法院訴訟的司法程序中，兩造之間都有充分表述，希望回到法治程序處理。