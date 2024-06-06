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台北雙子星案樓層高度調降 都審會審議修正通過

中央社／ 台北6日電
台北市都審會今天審議台北雙子星變更設計案，討論重點包含調降建物高度樓層、修正國門公益性門廳電扶梯動線可直視七星山等，都審會修正通過；捷運局估民國116年底完成興建。本報資料照片
台北市都審會今天審議台北雙子星變更設計案，討論重點包含調降建物高度樓層、修正國門公益性門廳電扶梯動線可直視七星山等，都審會修正通過；捷運局估民國116年底完成興建。本報資料照片

北市都審會今天審議台北雙子星變更設計案，討論重點包含調降建物高度樓層、修正國門公益性門廳電扶梯動線可直視七星山等，都審會修正通過；捷運局估民國116年底完成興建。

台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會上午召開會議討論，包含台北車站特定專用區C1、D1聯合開發建工程第1次變更設計案等3案。

依都審會報告資料，C1、D1雙子星案在民國111年5月30日核定，此次因調整建築物高度及樓層、國門客廳配置、地面層景觀等，提送討論變更設計。

報告顯示，C1的容積樓地板商業使用面積原為5.3萬平方公尺，經調整加入其他使用面積，變更成15萬餘平方公尺，綠屋頂面積增加，建物高度及樓層從289公尺、55樓，變更成280公尺、53樓。

D1的容積樓地板商業使用面積原6.5萬平方公尺，調整為20萬餘平方公尺，綠屋頂面積增加，建物高度及樓層從369公尺、74樓，調降為360公尺、70樓。

報告指出，經都審幹事會在3月間審查後認為申設單位主張變更調高基座，高度未超過台北車站總高48公尺，但應檢具增高原因如設雙層電梯、6樓至9樓停車示範區淨高需求，再提都審會討論。

依報告內容，針對調整國門公益性門廳規劃，包含D1的4樓公益性門廳通道應拓寬、C1的3樓至5樓電扶梯動線改為可直視北側的七星山、10樓調整為較大平台。

申設單位說明，因應內部辦公室調整，調降樓層高度，但外觀不變，調整後高度未超過北車高度量體，並增加提供民眾使用公益空間和設置雙層電梯。

都審會委員對調整樓層高度及國門公益性門廳未表達意見，但在綠化植栽部分，要求注意高樓層植栽樹種及設置桌椅等設施。

都審會主席、都發局長王玉芬說，申設單位應注意委員提醒植栽樹種，針對國門公益性門廳空間，雖有規劃設販賣空間但不應出現餐車等。

列席捷運局官員表示，C1、D1將採統一經營模式，與台北雙星公司共同管理，都審委員提及建議會納入契約，並請台北雙星配合辦理。都審會討論修正通過。

捷運工程局會後指出，C1、D1開發案在111年10月取得建造執照，投資人為優化使用機能及防災性能，填補非必要樓板挑空後，降低樓層數及建物高度，增加使用用途，符合市場營運需求。

捷運局表示，針對公益空間動線調整為可遠眺七星山，並增加各樓層立體規劃設計及景觀豐富性，此次辦理變更設計通過後，投資人承諾不影響完工期限及公私地主分配比，預估116年12月底完成興建工程。

北市 建築 捷運 雙子星開發案

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