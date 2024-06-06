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林口市場機車腳踏車互搶位 警無權管、民代批設計不當

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
2020年開幕的林口公有市場，近日因機車與腳踏車爭車格鬧上臉書社團。圖／新北市市場處提供
2020年開幕的林口公有市場，近日因機車與腳踏車爭車格鬧上臉書社團。圖／新北市市場處提供

新北市林口公有市場一樓周邊規畫腳踏車停車格，地下室設置機車停車格，但不少機車停放一樓腳踏車格處，引發騎腳踏車民眾不滿，警方表示因非屬道路範圍無法舉發，市場處表示將以工程方式改善，議員李宇翔批評有8成民眾騎機車購物，設計初期未能充分考慮機車族需求，應設置更多機車格。

林口公有市場違停問題引發民眾強烈不滿上臉書社團抱怨，該區域的腳踏車停車格幾乎全被機車佔據，導致騎腳踏車買菜的居民無法正常停車。居民表示曾向市場管理者反映此問題被告知需報警處理。警察則說該區隸屬於老街公有市場土地無權處理。隨後居民致電林口區公所卻得到同樣回覆。

網友對此表示，「民眾素質問題、增設更多機車位會不會才能真正解決問題、公有市場取消停車格就沒事」。

新北市場處長李長奎表示，針對林口公有市場腳踏車停車格被機車佔據的問題，市場處將進一步了解解決。初步計劃包括以工程方式加裝阻隔設施、縮小停車格位符合腳踏車面積方式改善。他強調地下室已設有機車停車位，呼籲民眾遵守規定，合理停車。

林口公有市場地下室設置汽車23格、機車22格。新北市議員李宇翔表示，林口公有市場在設計初期未能充分考慮機車族需求。表示林口的消費民眾中約有8成是騎機車前來，公有市場應該針對這一需求進行規劃和調整，增加機車停放空間吸引更多顧客。

2020年開幕的林口公有市場，近日因機車與腳踏車爭車格鬧上臉書社團。圖／新北市市場處提供
2020年開幕的林口公有市場，近日因機車與腳踏車爭車格鬧上臉書社團。圖／新北市市場處提供

停車位 林口 腳踏車

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