大巨蛋開唱自穿小鞋？ 蔣萬安：確定依內政部函示克服障礙

大巨蛋何時能辦演唱會？有建築師投書本報，指大巨蛋使照註記，不知出自哪位「高手」？並認為建築技術規則其實是半個世紀前訂的法，籲北市長蔣萬安「大巨蛋開唱，別自穿小鞋」。蔣萬安今表示，除議長願意挺身協助跟議會各黨團來溝通協調，接下來市府也已透過跨局處會議，目前就是確定，依照內政部106年函示為依據，會克服障礙跟各項的困難。

蔣萬安今天上午出席勞動安全獎頒獎前受訪，對於大巨蛋何時能辦演唱會？還有有專業建築師投書媒體，認為北市府別讓註記綁死「自穿小鞋」。蔣說，大巨蛋現在目前的障礙，大家都很清楚，上任之後，台北隊的立場跟態度都非常的單純，也很一致，面對各項的問題，「我們面對，該解決即刻解決」。

蔣萬安說，所以他上任第一年，對於市民朋友期待這麼多年的大巨蛋，市府克服各項的困難，法規層面、跟中央溝通核定的層面，還有工程層面，克服多項困難，包括第一年順利讓大巨蛋完工啟用，也順利舉辦國際的運動賽事。如果沒有讓大巨蛋在去年底順利的完工啟用，也不會有看到邀請到王貞治到現場開球，上周也不會看到黃仁勳在大巨蛋為中華職棒開球。

蔣萬安說，所以接下來，北市府也已經透過跨局處的會議，目前就是確定依照內政部106年的函示為依據，市府會克服障礙跟各項的困難。

蔣萬安也要特別感謝議長戴錫欽，表示議長願意挺身協助跟議會各黨團來溝通、協調。總質詢期間他也看到，也非常謝謝不分黨派的議員都有提出，接下來會一起努力，希望讓大巨蛋能夠克服障礙，朝舉辦非運動賽事，包含演唱會在內的各項活動，來滿足市民朋友對於大巨蛋接下來舉辦各項活動帶來全面的經濟效益。所以這部分市府都會持續跟議會一起努力。