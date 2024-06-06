南勢國中校舍工程爭議持續 新北市府與議會角力

新北市林口南勢國中去年底動工，預計明年8月第一階段完工後開始招收7年級學生，不過新北市議員陳明義今天總質詢指出，南勢國中流標兩次，預算從12億5982萬元提高到15億1350萬元，預算增加3億4255萬元，但樓地板面積卻從8850坪減少到7798坪，工程甚至是主動降低耐震係數從1.5減少到1.25，更自行放寬不取得智慧建築標章，要求市府要給交代。

新北市府規畫南勢國中，利用都市計畫分配到的3.47公頃土地，分三階段打造興建9棟地下1層、地上5層的校舍，完工後可提供普通教室36間、資源班教室6間、專科教室28間，及圖書館等，預計2025年8月先招收7年級學生，後續再完成體育館、操場與社福設施。

陳明義說，經費大幅度增加，量體卻減少，甚至學校還主動提出減少抗震係數，說體育館1.5，教室1.25就好，到底考量為何，當初教育局委託工務局代辦，工務局卻又委託外面專案管理公司，難道工務局沒有專業人員？

陳明義指出，三公頃校地，全部只做36班，侯市長去年選舉過程，說要在2025年8月招生七年，但專案管理都說會來不及，如果明年一定要招生，根本是上學生住在工地裡面，為何不要等蓋好，再一次招生。

陳明義也質疑，南勢國中標案，早上9時流標，下午1時又再度上網，效率之快，到底是誰決定增加預算，又減少樓地板、與放寬智慧建築標章。

侯友宜表示，明年8月招生是他們的目標，希望如期完成，因為工期是要分期施作。

工務局長祝惠美表示，專案管理團隊除了規畫，後續也會轉乘施工監造，完全符合採購法相關規定。

新北市教育局表示，南勢國中新設校工程原預算約為12億6千萬，歷經疫情期間多次流標，又逢缺工缺料及原物料物價飆漲情形，因此重新檢視學校量體需求並提升工程預算，增加預算約4億4千萬，總預算調整為約17億，以符合市場行情，即時滿足林口在地學子就學需求。

南勢國中校舍建物容量變小是減少開挖地下室面積及調整非急迫必要設備；耐震標準絕對符合建築法規標準方可取得建築執照進行施工，依據建築技術規則，一般學校校舍屬於建築物類別D類，耐震I值為1.25，學校體育館肩負災時收容需求，故I值為1.5，南勢國中的耐震規劃絕對符合最新最嚴格耐震規範，絕無降低防震標準問題。

教育局說，目前工程進度正在進行校舍基礎灌漿、鋼筋綁紮等作業，工程期間學校及施工單位皆會規畫嚴謹的施工動線，維護師生學習安全。學校預計採分期招生，規畫於114學年度招收七年級新生，班級數視明年學生數訂定。