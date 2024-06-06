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新北公園戲水區提早迎夏季 5處免費玩水點8日提早開放
炎炎夏日來臨，新北多處公園免費玩水點何時開放也引人關注。新北高灘處表示，三重海世界水樂園、新店陽光遊戲場、汐止星際遊戲場、新莊塭仔底濕地公園戲水池經評估提早至8日開放，讓民眾能於端午連假親子同樂，玩水「清涼一夏」。
水利局長宋德仁指出，夏天高溫炎熱，緊接來的暑假更是讓許多人期待戲水設施開放，水利局及高灘處管理的5處戲水園區已完成戲水設施整備工作，將比照去年嚴格把關水質，打造安全乾淨的戲水環境。
高灘處長張修銘表示，眾多戲水區原訂6月15日開放，民眾熱烈詢問下決定提早6月8日開放。海世界水樂園、陽光遊戲場蝶型水道區及星際遊戲場水星戲水區，6月及9月為每周例假日及國定假日開放，7、8月暑假期間除周二休園進行場地維護及整體清潔外，其餘時間每日開放。
水利局表示，新莊塭仔底濕地公園內戲水池噴水設施，6月及9月為每周例假日及國定假日開放，暑假期間每周二至周日開放，逢周一進行設施及場地維護暫停開放；新店親情人工溪流開放親水時段為上午7時至下午6時。
水利局及高灘處提醒，戲水設施雖然都有使用防滑地坪，仍有滑倒風險，禁止在戲水區內奔跑；身高未滿140公分及12歲以下孩童，請家長務必陪同遊玩並注意自身安全。
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