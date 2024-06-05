包下兒童新樂園辦全中運慶功宴 蔣萬安玩海盜船嗨喊：不刺激

台北市4月睽違12年再舉辦全中運，作為地主代表隊選手一舉奪下超過400面獎牌，創下10多年來新高，北市教育局今舉行慶功宴，更直接包下一個晚上兒童新樂園，讓選手嗨玩整晚，剛總質詢結束的市長蔣萬安也到場同樂，與學生看煙火、玩海盜船，面對媒體詢問總質詢與海盜船「哪個刺激？」蔣萬安笑稱，「都不刺激」也讓眾人開懷大笑。

北市代表隊今年全中運成績再創巔峰，拿下147面金牌、123面銀牌、144面銅牌，總獎牌數達414面，金牌數較去年成績增加13面，創近10餘年新高，更囊括24項團體總錦標第一名，金牌數、總獎牌數及總錦標成績皆居全國之冠，還有10人次突破大會紀錄。

市長蔣萬安今天也出席全中運慶功宴，並頒發1500萬獎金，蔣致詞表示，台北市獎牌數是全國第一，相信所有選手在練習過程中，努力不懈，用汗水、淚水換來的成果，還有選手家人們背後鼓勵與支持，他也感謝選手為北市爭光，也感謝校長、夥伴背後支持，並將這份榮耀歸功於為全中運付出每一位夥伴。

為慶祝佳績，北市府今天晚上特別選在兒童新樂園包下整晚，讓學生在室內除了享受餐車美食，更邀請莫宰羊、陳華等歌手表演。而剛結束總質詢的蔣萬安也留下來欣賞煙火，更與學生一同遊玩「海盜船」，媒體詢問是否刺激，蔣萬安表示，「不夠刺激。」追問與總質詢相比哪個較刺激，他開玩笑稱，「都不刺激。」引得全場開懷大笑。