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停車場不足、下雨淹成河…天母運動公園 北市府3個月提改善規畫

聯合報／ 記者洪子凱林佳彣／台北報導

議員還發現，天母運動公園內當初舉辦「天母搞什麼鬼」活動用的大草皮，只要下大雨就會淹水，「就像一條河」。周邊居民還說，草坪淹水變成水鄉澤國，水裡還有魚在跳。圖／議員林杏兒辦公室提供
議員還發現，天母運動公園內當初舉辦「天母搞什麼鬼」活動用的大草皮，只要下大雨就會淹水，「就像一條河」。周邊居民還說，草坪淹水變成水鄉澤國，水裡還有魚在跳。圖／議員林杏兒辦公室提供
味全龍重返中職後，以天母棒球場為主場，每逢假日賽事湧入數千人觀賽，但周邊公有停車場不足，造成百貨公司停車場排隊交通壅塞，也影響周邊居民停車權益。議員也發現，一旁的天母運動公園中草皮排水不佳，下大雨「就變成一條河」，呼籲兩者應一併改善。市長蔣萬安允諾，會跨局處整合3個月提出改善規畫。

天母棒球場遇到熱門賽事或假日，周邊總塞滿人潮，連帶影響居民停車權益，在地居民感嘆，棒球場、天母運動公園都沒有公有停車場，使得鄰近百貨公司高島屋、新光三越的停車場，假日一到就會大排長龍，路邊停車格也是停滿，住在周邊民眾想找個車位都難。

球迷陳先生表示，曾經帶女兒去天母棒球場看傍晚的球賽，下午2、3點提早到，但周邊停車位還是超級難找。

「市府當初建天母運動公園無遠見。」士林區東山里長陳文賢大嘆，里民若晚下班找不到停車位只能去停紅線，為了停車得冒著被開單風險。此外，每逢假日、天母啤酒節、「天母搞什麼鬼」萬聖節活動等，忠誠路、中山北路就會大塞車，甚至一路塞到捷運芝山站。

議員林杏兒也說，天母運動公園內當初舉辦「天母搞什麼鬼」活動用的大草皮，只要下大雨就會淹水，「就像一條河」。

蔣萬安表示，他實際去現場也有發現排水不是那麼好，會來研究如何解決，3個月內包含停車場跟排水需求擬定改善規畫。停管處長李昆振也說，目前已知停車場供需比例，會跨局處來整合，尋覓合適用地規畫因應需求。

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