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極端氣候抗暴雨 雙北急救防淹水

聯合報／ 記者鍾維軒李成蔭／連線報導
台北市長蔣萬安（前排左）、副市長李四川（右）率局處首長視察雨水下水道修補工程。圖／北市水利處提供
台北市長蔣萬安（前排左）、副市長李四川（右）率局處首長視察雨水下水道修補工程。圖／北市水利處提供

極端氣候來臨，常突然下暴雨，雙北不時傳出淹水，地方要求對症下藥，台北市長蔣萬安昨表示，2008年至今已完成69處集水區雨水下水道修補工程，其餘9處明年完工，盼提升北市防洪標準。新北水利局則透過透保水工程、抽水站預抽機制，盼改善積、淹水問題。

北市雨水下水道系統目標為732公里，已完成716公里；堤防計畫長度131公里，完成11.5公里；永久性抽水站計畫74座，已完成永久性67座、臨時性21座。蔣萬安昨赴內湖路1段91巷視察排水改善工程，與副市長李四川等局處首長穿著青蛙裝進入下水道內。

蔣萬安表示，要把時雨量78.8毫米防洪標準提升至88.8毫米，規畫各處雨水下水道結構修補，部分區域以螺旋內襯設計，除縮短工期，也因表面光滑加快水流速度，節能減碳成本較高；已陸續完成69處集水區雨水下水道修補，其餘9處明年會陸續完成。

新北三重、蘆洲區低窪，過往常淹水，三重高中還未施做透保水校園前，淹水情況嚴重。圖／新北水利局提供
新北三重、蘆洲區低窪，過往常淹水，三重高中還未施做透保水校園前，淹水情況嚴重。圖／新北水利局提供

水利處指出，北市共78個集水區，提升常積水地區「降雨容受力」，如士林、圓山、百齡、中山等處，分別建福林治水園區新建工程，3月14日開工、大龍抽水站擴建工程預計6月開工。

北市議員陳怡君認為，極端氣候容易有暴雨，市長必須全面清查到底是箱涵容量不足或是排水溝堵塞等，如何修補、擴建，找出問題對症下藥，才能把防洪做好。

新北水利局雨水與下水道工程科長王忠賢表示，新北都會區因為開發早，老舊市區管線較為密集，較難以再新增抽水站，因此利用校園操場、綠地及停車場等公共地下空間設置9座透保水設施，儲水量體為3萬6900立方公尺；抽水站也從2019年左右開始有預抽機制，淨空排水路，增加57萬8000立方公尺滯洪空間。

王忠賢舉例，過往三蘆、雙和地區常淹水，後來在三重正義國小建透保水設施、中和區也建壽德公園滯洪池，去年豪雨來襲，三重到時雨量70毫米也不淹，過往可能30毫米就淹，中和壽德公園也可滯洪8000多噸的水。

議員李倩萍說，三蘆透保水工程做起來後已經很少淹，但水利局仍需注意現在極端氣候，要將最高防護值預先拉高因應。

王忠賢強調，現在全市有84座抽水站、347組抽水機組，接下來包含土城抽水站擴建，7月完工；另，近期有積淹水汐止，也正於青山國中小作透保水工程，滯洪量可達4500噸，7月發包。

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