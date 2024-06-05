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北市4月抽驗蔬果 九層塔韭菜花青蔥有農藥違規殘留

中央社／ 台北5日電
北市衛生局公布4月抽驗生鮮蔬果結果，九層塔、韭菜花、辣椒、青蔥、青蒜、白蘿蔔等品項都被查出不符農藥殘留容許量。圖為九層塔。圖/聯合報系資料照片
北市衛生局公布4月抽驗生鮮蔬果結果，九層塔、韭菜花、辣椒、青蔥、青蒜、白蘿蔔等品項都被查出不符農藥殘留容許量。圖為九層塔。圖/聯合報系資料照片

北市衛生局公布4月抽驗生鮮蔬果結果，九層塔、韭菜花、辣椒、青蔥、青蒜、白蘿蔔等品項都被查出不符農藥殘留容許量，抽驗共47件中有13件違規。

衛生局今天發布新聞稿表示，今年4月共計抽驗47件蔬果產品，檢驗結果13件產品不符規定，違規原因為「九層塔」4件；「韭菜花」3件；「辣椒」、「青蔥」各2件；「青蒜」、「白蘿蔔」各1件，各檢出1至4項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定，均為高風險產品。

衛生局表示，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰；而若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局指出，高風險農產品是衛生福利部食品藥物管理署透過歷年後市場監測成果及農業部於三部會署提報的源頭抽驗成果，篩選（潛勢）高風險違規農產品品項，並納入隔年度例行性監測計畫監測名單，擴大抽驗件數，將不合格農產品移除產銷鏈，以達風險管控目的。

針對不符規定產品，衛生局已命抽驗地點下架、不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦；已通知北農公司依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，針對違規農友停止供應此品名代號10天，若第1次違規，錄案加強抽驗；第2次停止供應1個月；第3次廢止供應人供應此不合格果菜的品名代號資格。

停供期間同身分證字號、同品名代號均不得到貨，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

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