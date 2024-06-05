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北市公布違反勞基法裁罰 4月罰51家共306萬元

中央社／ 台北5日電

台北市勞動局公布今年4月違反勞基法的裁罰結果，共罰51家、新台幣306萬元；以未依法給付平日延長工時工資、延長工作時間超過法令規定等樣態為大宗。

台北市勞動局今天公布今年4月份違反勞動基準法裁罰結果，共有51家事業單位遭到裁處，總罰鍰金額為306萬元，其中怡盛公寓大廈管理維護股份有限公司遭罰40萬元為最高。

勞動局長高寶華表示，罰鍰金額前5名，依序為怡盛公寓大廈管理維護股份有限公司（40萬元）、臺灣百濟神州有限公司（15萬元）、台灣頂巧餐飲事業股份有限公司（15萬元）、振大環球股份有限公司（15萬元）、王興民（即欣民診所）（13萬元）。

主要違法態樣前5名分別為：未依法給付平日延長工時工資，計16家（31.37%）；工資未全額給付，計12家（23.53%）；延長工作時間超過法令規定，計10家（19.61%）；每7天中未有1例假1休息日8家（15.69%）；未依法給付休息日工作的工資，計8家（15.69%）。

勞動局指出，怡盛公寓大廈管理維護股份有限公司使勞工平日、休息日、國定假日加班，均未依法給付延長工時工資或加倍發給工資；年度終結或契約終止而未休的特別休假，未依規定折算工資；近5年內違法次數累計達2次。

勞動局表示，雇主除應依法給付勞工工資，維持勞工生計，並應積極補充人力，適當調度，避免使勞工超時加班及給予勞工足夠休息；企業主應將員工視為珍貴的資產，而非單純的人力成本。

人力 企業主 公寓 國定假日 工時 超時加班

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