北市公布違反勞基法裁罰 4月罰51家共306萬元

端午佳節將至，金融業的兆豐投信除了捐贈愛心肉粽到萬里區，祝福萬里區的中低收入家戶，都能品嚐肉粽也感受到佳節的氛圍，更加也走訪山區的崁腳里共餐據點，提供端午加菜金陪伴長輩慶端午，還準備了逗趣的戲劇內容，要將防詐騙的技巧演給長輩看。

2024-06-05 20:08