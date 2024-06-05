台北提升防洪標準 新北多建抽水站及透北水校園因應

台北市政府近年規畫提升防洪標準，並新設抽水站，新北水利局表示，都計區近年全面提高標準到5年重現期，透過透保水工程、抽水站預抽機制，過往積淹水熱門點已經改善，接下來針對新興區續建抽水站，並藉透保水校園解決汐止積淹水問題。民代都說改善有感，但仍需注意極端氣候問題，建議拉高最高防護值因應。

台北市政府從去年起規畫要將時雨量78.8mm防洪標準提升至88.8mm，水利處並針對78個集水區辦理「全市降雨容受力提升檢討工作」，就常積水地區優先推動，如士林、圓山、百齡、中山等處，新建或擴建抽水站，敦化北路與承德路也會興建地下貯留設施。

新北水利局雨水與下水道工程科長王忠賢表示，新北各區情況不一，因此並無一體適用的雨量保護防洪標準，過去未升格前，各鄉鎮市各有標準，境內非都計區都以1到3年重現期、都計區3年重現期為準，近年全市都計區已經全面提升到5年重現期。

王忠賢指出其中困難，新北都會區因為開發早，老舊市區管線較為密集，較難以再新建或擴增抽水站，因此2016年訂定「新北市透水保水自治條例」，到4月底已經創造226萬噸滯洪空間；當中也利用校園操場、綠地及停車場等公共地下空間設置9座透保水設施，儲水量體為3萬6900立方公尺。另外，抽水站也從2019年有預抽機制，淨空排水路，增加57萬8000立方公尺滯洪空間。

王忠賢說明，過往三蘆地區、雙和地區常淹水，後來三重正義國小建設透保水設施、中和也建壽德公園滯洪池。結果成效也相當良好，像去年豪雨來襲，三重到時雨量70毫米也不淹，過往是可能時雨量30就淹；中和壽德公園也是滯洪8000多噸的水，免除當地淹水之苦。

三蘆及雙和民眾對此都頗有感觸，直呼現在不大淹水了，但有時突如其來傾盆大雨仍會有大片積水。新北市議員金瑞龍表示，過往中和可是隨便就淹到腳踝，甚至嚴重還淹到膝蓋，現在已經幾乎很少淹水；新北市議員李倩萍也說，三蘆的透保水工程做起來後已經很少淹，但水利局仍需注意現在極端氣候，要將最高防護值預先拉高做因應。