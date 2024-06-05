北市免費老人健檢加碼6210人受惠 衛生局曝最新可登記名額

北市65歲以上長者超過50萬人，衛生局今年免費老人健檢逾6.6萬個名額，由於市民反映熱烈，衛生局今宣布即日起新增名額，包含國立台灣大學醫學院附設醫院等24家老人健檢特約醫事機構響應，再增6210名服務名額，超過7萬人受惠，最新統計目前尚有1萬7117個名額可登記。

今年老健檢查項目有A（腦肺）、B（腹部超音波）、C（骨密肌力）共3項檢查套餐，共同檢查項目有健康史、身體評估、尿液常規檢查、糞便潛血免疫分析、憂鬱症篩檢、認知功能評估及檢查結果的保健諮詢、異常轉介服務。凡設籍北市年滿65歲以上或55歲以上原住民長者可擇一受檢、每年皆可選擇，檢查次數以每年1次為限。

A套餐加上胸腔X光檢查、甲狀腺刺激素免疫分析、維他命B12、葉酸、鈉、鉀、鈣及血液常規檢查；B套餐加上腹部超音波檢查、糖化血色素、白蛋白及球蛋白等項目；C套餐加上DXA骨密度檢查、肌少症篩檢（小腿圍）、肌少症體能表現評估（或握力）、鹼性磷酸酶（ALK-P）、尿酸、尿素氮、鈣、血液常規檢查、白蛋白及球蛋白等項目。

衛生局表示，除了原本26家特約機構提供C套餐檢查方案，即日起再新增尹書田醫療財團法人書田泌尿科眼科診所、山林診所、台北市立聯合醫院信義門診部、萬華門診部、南港門診部及內湖門診部等6家機構。

截至5月31日，老健服務尚有64家特約醫事機構共1萬7117個名額可登記，市民若要了解登記預約情形，可洽詢各特約醫事機構或北市衛生局1999轉1801至1807，或至北市衛生局官網、各特約醫院網站查詢。