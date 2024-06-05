快訊

邱規顧未隨…國防部長顧立雄下令 全軍主官留值恢復常態

法人就愛這檔ETF 連兩日拿逾百億資金力捧

華南雲雨區東移影響 2縣市慎防瞬間大雨及強陣風

北市免費老人健檢加碼6210人受惠 衛生局曝最新可登記名額

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市今年免費老人健檢名額逾6.6萬個，衛生局今宣布即日起新增6210名服務名額。圖/聯合報系資料照片
北市今年免費老人健檢名額逾6.6萬個，衛生局今宣布即日起新增6210名服務名額。圖/聯合報系資料照片

北市65歲以上長者超過50萬人，衛生局今年免費老人健檢逾6.6萬個名額，由於市民反映熱烈，衛生局今宣布即日起新增名額，包含國立台灣大學醫學院附設醫院等24家老人健檢特約醫事機構響應，再增6210名服務名額，超過7萬人受惠，最新統計目前尚有1萬7117個名額可登記。

今年老健檢查項目有A（腦肺）、B（腹部超音波）、C（骨密肌力）共3項檢查套餐，共同檢查項目有健康史、身體評估、尿液常規檢查、糞便潛血免疫分析、憂鬱症篩檢、認知功能評估及檢查結果的保健諮詢、異常轉介服務。凡設籍北市年滿65歲以上或55歲以上原住民長者可擇一受檢、每年皆可選擇，檢查次數以每年1次為限。

A套餐加上胸腔X光檢查、甲狀腺刺激素免疫分析、維他命B12、葉酸、鈉、鉀、鈣及血液常規檢查；B套餐加上腹部超音波檢查、糖化血色素、白蛋白及球蛋白等項目；C套餐加上DXA骨密度檢查、肌少症篩檢（小腿圍）、肌少症體能表現評估（或握力）、鹼性磷酸酶（ALK-P）、尿酸、尿素氮、鈣、血液常規檢查、白蛋白及球蛋白等項目。

衛生局表示，除了原本26家特約機構提供C套餐檢查方案，即日起再新增尹書田醫療財團法人書田泌尿科眼科診所、山林診所、台北市立聯合醫院信義門診部、萬華門診部、南港門診部及內湖門診部等6家機構。

截至5月31日，老健服務尚有64家特約醫事機構共1萬7117個名額可登記，市民若要了解登記預約情形，可洽詢各特約醫事機構或北市衛生局1999轉1801至1807，或至北市衛生局官網、各特約醫院網站查詢。

健康檢查 健檢 北市 衛生局

延伸閱讀

爭取輝達設計中心 蔣萬安：成立跨局處專案小組

北市試辦行道樹光達檢測計畫 議員：希望1年後擴大範圍

輝達北市設廠首選北士科？ 議員點內科「這原因」更有吸引力

防狂犬病 北市6月18日起山區飼養貓狗免費施打疫苗

相關新聞

工程挖斷電纜「議會一片漆黑」！侯友宜鎮定一問一答 聽席驚呼：超敬業

新北市議會今天總質詢，下午2時40分左右，議會議事廳突然一片漆黑，讓台上備詢的侯友宜與台下質詢的議員楊春妹都嚇了一跳，但...

台北提升防洪標準 新北多建抽水站及透北水校園因應

台北市政府近年規畫提升防洪標準，並新設抽水站，新北水利局表示，都計區近年全面提高標準到5年重現期，透過透保水工程、抽水站...

北市免費老人健檢加碼6210人受惠 衛生局曝最新可登記名額

北市65歲以上長者超過50萬人，衛生局今年免費老人健檢逾6.6萬個名額，由於市民反映熱烈，衛生局今宣布即日起新增名額，包...

蔣萬安視察雨水下水道修補工程 防洪標準逐步提升

為因應極端氣候，台北市政府去年起規畫，要將時雨量78.8mm防洪標準提升至88.8mm。市長蔣萬安視察「內湖路1段91巷...

曾對未來迷茫、在製茶中找到興趣 茶農葉承軒拿下包種茶特等獎

正值新北包種茶產季，石碇區農會辦理「石碇區春季包種茶比賽」，由第四代茶農葉承軒拿下冠軍，葉承軒說，過去曾做過黑手、保險及...

電腦展南港經貿園區塞 紓解交通里長盼建南北地下通道

台北市內科塞車未解，台北市南港經貿園區，現在每到電腦展等大型展覽期間，周邊南港路及其巷道塞車、違規停車等問題嚴重，接下來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。