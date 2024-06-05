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新北資安教材納反詐課程 助學生培養判讀防護力

中央社／ 新北5日電

新北市教育局今天表示，因應AI人工智慧時代，將在既有基礎上推動AI教育，讓學生學得更好。另因應詐騙類型不斷推陳出新，將融入資訊安全教材，培養學生反詐騙識讀知能。

新北市教育局長張明文今天在市政會議報告過去5年來推動的品德教育及適性學習成果，他說，今年也發布第1本AI人工智慧科技教育白皮書，目標是讓每所學校在教與學都能善用AI科技。

因應各種詐騙類型推陳出新，教育局指出，反詐騙就是現代的「反毒教育」，成為學生的基本素養，也將反詐騙技巧融入課程設計，提升學生資訊判讀與查證能力及反詐騙技巧，強化自我防護能力。

教育局官員告訴中央社記者，未來將與美國的網路安全公司Fortinet合作，將在15所學校資安紮根，在數位素養平台納入資訊安全教材，將反詐納入課程設計。

其中，國小將教導慎防線上遊戲詐騙、學童個資詐騙、網路交友詐騙；國高中將強化網路購物詐騙、假愛情交友詐騙、打工求職詐騙。

新北市長侯友宜聽取報告後表示，培養優秀人才須透過教育從小扎根，新北市透過AI相關課程、競賽及全方位智慧化資訊系統平台，可滿足學生多元化需求。

侯友宜 個資 教育局 網路 詐騙 資安

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