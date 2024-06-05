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植栽2000株 汐止保長里打造溪岸仙丹步道

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止保長里段的防汛步道旁，種了2000株的橘色仙丹，打造成溪岸仙丹大道，現在陸續綻放，也讓整個步道變的好美。 圖／觀天下有線電視提供
汐止保長里段的防汛步道旁，種了2000株的橘色仙丹，打造成溪岸仙丹大道，現在陸續綻放，也讓整個步道變的好美。 圖／觀天下有線電視提供

如何讓環境變美，在汐止保長坑溪，保長里段的防汛步道旁，之前雜草叢生，所以，里長賴宗福就向水利局爭取植栽綠美化，現在沿線種了2000株的橘色仙丹，打造成溪岸仙丹大道，最近在陸續綻放，也讓整個步道變的好美。

保長里長賴宗福表示，保長坑溪保長里段，很多里民朋友都會來運動跟休閒，只是長時間在防阠步道旁邊的花圃，都有雜草叢生或者植物的種類都非常的雜亂，沒有一次性，所以，這一兩年來就一直跟市府水利局、還有有公所反應，希望保長坑溪的防汛

步道可以打造成一個特色的步道，

賴宗福指出，非常感謝這一次水利局撥經費，把保長坍溪步道，營造成仙丹的一個步道，歡迎大家有時間的時候可以來保長里走一走，看一下仙丹成長的一個情況，而這一次總共種了大概2000多株的仙丹，後續的維養也是一個問題，所以，這邊長期間都是由保長社區發展協會的一些志工，做環境維護的動作，還有一些就是綠美化的志工，會來維護修剪花草的部分。

保長坑溪水清澈，沿線步道現在種了2000株的仙丹，只見橘色花朵開了一整排，現在陸續綻放，真的好美，值得一提的是，環境需要靠大家一起維護，志工們說在黃昏時走在步道上，真的很不錯，所以，也很願意認養這裡的環境，沒事就會來拔拔草，澆澆水。

水利局 汐止 綠美化

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