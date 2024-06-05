汐止寺廟成防災設避難所 廟前汽車佔用影響動線

為了提升整體防災能量，汐止區公所今年和9家企業簽訂防災合作備忘錄，其中位在橫科地區的福山巖就是其中之一，只是門前有一長排的車子長期佔用，廟方擔心有災害發生時，救災車輛、物資運送動線受到阻礙，所以，今(5)日新北市議員張錦豪服務處就召集相關單位現場會勘，希望協助改善。

福山巖顯應廟副主委李先生說，目前廟前方停了一整排的車，除了辦大型活動受到影響，最重要的是因為今年加入汐止區公所防災企業，防災動線受阻，人一多的時候，車子停一整排，會影響進出，希望相關單位能夠協助改善。

福山里長謝志中指出，今天會勘最主要的訴求就是廟方有參加防災任務，如果有緊急狀況時，會開設防災避難所，但是，現在怕會影響到救災跟避難的停車問題跟物資的配送，所以，建議是不是在寺廟側的電梯口能夠畫紅線，在會勘討論後，還是要依照行政程序走，需要土地同意書讓公部門委管，才有辦法畫標線，因為目前是有委管的問題，等大家釐清後，同意書取得，行政程序都走完，讓廟方在救災避難時才不會影響到防災任務的執行。

因為，在靠近寺廟側，有一長條產權是屬於廟方所有，會勘也請廟方提供土地同意書，並且請汐止區公所召集相關機關單位，協助釐清用地屬性，辦理會勘，以利道路納管推動，再做後續畫設標線的規劃，淨空通行空間，讓防災避難所動線更順暢。