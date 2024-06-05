金融業者到萬里慶端午 趣味演戲教長輩防詐騙
端午佳節將至，金融業的兆豐投信除了捐贈愛心肉粽到萬里區，祝福萬里區的中低收入家戶，都能品嚐肉粽也感受到佳節的氛圍，更加也走訪山區的崁腳里共餐據點，提供端午加菜金陪伴長輩慶端午，還準備了逗趣的戲劇內容，要將防詐騙的技巧演給長輩看。
兆豐投信董事長陳佩君指出，有感於近年來詐騙猖獗，純樸的長輩很容易成為詐騙集團的對象，讓一輩子辛苦積攢的老本被騙走，因此特別走訪偏鄉開啟防詐騙講座，也一改講座較為制式枯燥的方式，直接用演戲的方式告訴長輩最近的詐騙騙術，並且透過如何破解騙術來保住自己的積蓄。
萬里區長黃雱勉說，相當感謝兆豐投信，除了加菜金還帶來應景的肉粽伴手禮，此外趣味的帶給長輩相當受用的防詐騙技巧，就是希望長輩們都能愉快的過佳節，並且輕鬆的遠離詐騙集團的各種騙術，守護好自己的退休金。
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