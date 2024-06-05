平溪南山社區共餐包粽趣 婆婆媽媽好手藝

端午節將近，傳統習俗包粽子在鄉下地區還是很盛行，今(5)日平溪區南山社區的銀髮共餐，就邀長者一起來包肉粽，婆婆媽媽清晨五點就準備內餡，多年的包粽功夫，一個上午就包將近400顆肉粽，並分送給前來共餐的銀髮長者，讓他們提前感受端午節的氣氛。

南山里里長林再來表示，南山社區的婆婆媽媽都有好手藝，平常除了張羅銀髮共餐據點的菜色，這次在端午節前夕，也是不假他人之手，從被料到包裝都親力親為，自己做更有過節的氣氛。

南山社區發展協會理事長劉清榮表示，這些志工婆婆媽媽們大家齊心協力，共包了四百顆的肉粽，這些肉粽也分別送給銀髮共餐據點的長輩。

今日的共餐就是剛蒸好熱騰騰的肉粽，配上當季的綠竹筍湯，長者們都吃得津津有味，粽子裏頭除了包餡料，也是包進志工們對長者關懷的一份心意。

平溪區公所團隊今日也到場和長者一起包粽同樂，主任秘書簡純楚表示，感謝南山社區、南山里辦公處用心，讓長輩好開心，也提前祝福大家端午佳節愉快。