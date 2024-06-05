新北客家義民爺文化祭徵字 形容客家精神

113年新北市客家義民爺文化祭以「義起鬧新北」為主軸，市府客家局表示，除傳統挑擔祭拜，彩繪比賽今天起徵件，並徵集形容客家精神的一個字，盼客家青年承傳文化，一起湊熱鬧。

新北市客家事務局今天以新聞稿表示，新北的客家人口數居全台第2，今年義民爺文化祭以「義起鬧新北」為活動主軸，將於9月28日至30日，在市民廣場展開客家最盛大的慶典盛會，並緬懷先烈與義民爺保鄉衛土、忠孝節義的精神。

客家局說，義民爺是台灣客家人重要信仰，客家先民在動亂時代，為保衛鄉土不惜犧牲生命，人們為表感謝因此立祠、廟等供奉，展現團結的忠義精神。

客家局說，「鬧」字有「鬧熱」之意，也是希望新北市客家青年一起「湊熱鬧」，延續並展現客家傳統精神，並提供展現個人舞台的機會。

客家局表示，義民爺文化祭系列活動「HAKKA畫客家」彩繪比賽及「客家當字強」百字徵集活動，今天起徵件，藉此瞭解新北客家在地青年的想法與活力，並讓參與者更深入體驗客家文化。

「HAKKA畫客家」彩繪比賽徵件至8月25日止，分幼兒園組、小學低年級組、小學中年級組、小學高年級組，幼童運用畫筆展現創意構思、勾勒，藉由畫筆認識客家文化與生活。創作過程中，參與者可發揮創意，突破現有的媒材或色彩的框架。

客家局說，「客家當字強」百字徵集活動，今天起至9月5日止，徵集以「一個字」形容最具代表客家精神的文字，盼望凸顯客家先民「晴耕雨讀」，敬惜字紙的美德，及對讀書人與知識的敬重。