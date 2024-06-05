蔣萬安視察雨水下水道修補工程 防洪標準逐步提升

為因應極端氣候，台北市政府去年起規畫，要將時雨量78.8mm防洪標準提升至88.8mm。市長蔣萬安視察「內湖路1段91巷排水改善工程」，著裝下去雨水下水道視察修補工程，他表示，2008年至今已完成69處集水區雨水下水道修補工程，其餘9處明年完工，盼提升台北市防洪標準，避免積、淹水情況發生。

蔣萬安今赴內湖路1段91巷視察排水改善工程，與副市長李四川等局處首長穿著青蛙裝進入下水道內。蔣萬安表示，這是他第一次進入雨水下水道，和汙水管比起來更寬敞，埋設較淺，剛好下雨天，可以看見雨水如何從側溝進入雨水管線，下方有不少蟑螂、氣味， 施工過程辛苦。

蔣萬安表示，要把時雨量78.8mm防洪標準提升至88.8mm，規畫各處雨水下水道結構修補，部分區域以螺旋內襯方式設計，除縮短工期，也因為表面光滑加快水流速度，節能減碳成本較高，施做過程對交通影響較小，2008年起至今已陸續完成69處集水區雨水下水道修補，其餘9處明年會陸續完成。

台北市雨水下水道系統目標為732公里，已完成716公里；提防計畫長度131公里，完成11.5公里；永久性抽水站計畫74座，已完成永久性67座、臨時性21座。

水利處已針對台北市78個集水區辦理「全市降雨容受力提升檢討工作」，就常積水地區優先推動，如士林、圓山、百齡、中山等處，分別建置福林治水園區新建工程，3月14日開工、大龍抽水站擴建工程預計6月開工。百齡抽水站新建工程、中山抽水站擴建工程已辦理細部設計作業，預計明年開工。