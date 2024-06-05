工程挖斷電纜「議會一片漆黑」！侯友宜鎮定一問一答 聽席驚呼：超敬業

新北市議會今天總質詢，下午2時40分左右，議會議事廳突然一片漆黑，讓台上備詢的侯友宜與台下質詢的議員楊春妹都嚇了一跳，但兩人仍相當敬業，漆黑之間持續一問一答。新北市議會緊急啟動發電機，停電時間大概約莫1分鐘左右，台電台北南區表示，是板橋區公所工程挖斷電纜，已經緊急派員搶修。議會則研判疑似是隔壁人行道改善工程挖到，詳細事發原因待釐清。

新北市議會總質詢今天進入第三天，下午正在由議員楊春妹質詢侯友宜原住民與社會福利相關議題，不過在下午2時40分左右，議事廳突然斷電，包括大燈、螢幕等畫面全部一片黑，嚇了眾人一跳。

不過議會麥克風沒有斷電，讀秒機也持續，質詢台上的侯友宜與台下質詢的楊春妹只有稍微卡了一下，繼續質詢，沒有受到影響，讓不少旁聽席驚呼「超敬業」。約莫1分鐘後，議會緊急啟動發電機，恢復光亮，議事持續進行。

台電台北南區副處長黃韻華表示，是板橋區公所工程，挖斷台電纜線，影響範圍只有市議會，目前已緊急派員到場搶修。