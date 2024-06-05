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曾對未來迷茫、在製茶中找到興趣 茶農葉承軒拿下包種茶特等獎

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
石碇區農會辦理「石碇區春季包種茶比賽」，由第四代茶農葉承軒（右一）拿下冠軍。
石碇區農會辦理「石碇區春季包種茶比賽」，由第四代茶農葉承軒（右一）拿下冠軍。

正值新北包種茶產季，石碇區農會辦理「石碇區春季包種茶比賽」，由第四代茶農葉承軒拿下冠軍，葉承軒說，過去曾做過黑手、保險及職業軍人，但對未來迷茫，後來在茶季幫忙採收、修剪茶樹過程中有興趣，決定返鄉接棒。評審指出，特等獎茶葉的花香濃郁，甘甜醇厚，在眾多好茶中脫穎而出。

今年獲得特等獎的石碇葉文鵬茶園，由父子葉文鵬及葉承軒共同經營茶園，已累積60年製茶經驗，這次是第7次拿下特等獎。

葉承軒表示，從安康高中體育班畢業後，對未來很迷茫，曾短期做過黑手、職業軍人、保險業務，某次在茶季幫忙茶園採收及茶樹修剪中產生興趣，看見父親辛苦製茶及堅持，毅然決定返鄉接棒製茶，至今已有7年。

葉承軒說，茶園著重施用有機肥、採人工鋤草，這次製茶天候佳，於下午好天氣採收茶菁，避免雨菁，製茶時萎凋、攪拌、炒菁時間易掌握，茶菁走水順暢，才造就品質佳的特等好茶。

葉承軒現擔任新北市青農聯誼會副會長，葉承軒表示，要做出好茶，需要茶園管理、體力與天候相輔相成，製茶非常辛苦且孤獨，直到參加坪林青年茶業發展協會後，與一群年輕人共同為茶產業付出，透過品茗及製茶技術交流而提升各項能力。

今年石碇包種茶春季比賽計有594點，評審蘇彥碩表示，特等獎茶園管理合宜，茶菁狀況良好，茶湯蜜綠顯黃，花香濃郁，滋味乾淨平衡，甘甜醇厚，在眾多好茶中，脫穎而出，實至名歸。

石碇區農會理事長陳金財表示，包種茶外觀條索狀，芽葉自然捲曲，色澤淡綠到黑色，茶湯水色蜜黃碧綠，香氣具新鮮、幽雅撲鼻的清香。即將到來的夏天推薦以冷泡方式喝包種茶，將茶葉放入冷開水中，可依自己喜好的濃度酌量增減茶葉量，靜置室溫3小時，再放入冰箱冷藏12小時，就可以喝到清涼的好茶。

現在正值新北包種茶產季，石碇區農會辦理「石碇區春季包種茶比賽」。圖／新北市農業局提供
現在正值新北包種茶產季，石碇區農會辦理「石碇區春季包種茶比賽」。圖／新北市農業局提供
第四代茶農葉承軒說，過去曾做過黑手、保險及職業軍人，但對未來迷茫，後來在茶季幫忙採收、修剪茶樹過程中有興趣，決定返鄉接棒。圖／新北市農業局提供
第四代茶農葉承軒說，過去曾做過黑手、保險及職業軍人，但對未來迷茫，後來在茶季幫忙採收、修剪茶樹過程中有興趣，決定返鄉接棒。圖／新北市農業局提供

石碇 茶葉

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