電腦展南港經貿園區塞 紓解交通里長盼建南北地下通道

台北市內科塞車未解，台北市南港經貿園區，現在每到電腦展等大型展覽期間，周邊南港路及其巷道塞車、違規停車等問題嚴重，接下來LaLaport等開幕，恐成台北市另一個塞車瓶頸。南港區三重里長江輝吉今天向市長蔣萬安陳情，盼南港經貿園區增設南北向地下道，以紓解會展期間人車爭道情形。蔣萬安表示，因地下連通道有200公尺長，包括施工安全性及對周邊影響等，還要一併整體考量。

三重里長江輝吉說，三重里就位於南港往東湖的南湖大橋周邊，現在大型Outlet還沒有開幕，但只要南港展覽館一有大型展覽，人潮相當多，交通也相當壅塞，目前有東西向的地下連通道，卻沒有南北向的地下道，他擔心，未來LaLaport開幕後，南港這邊的人潮會更多，恐成交通噩夢。

江輝吉說，以最近舉辦的電腦展為例，三重里內的道路「塞得要命，車子也都亂停」，尤其南港地區常常下雨，真的非常需要一個地下連通道供通行，也可以避免因人潮多，影響交通，讓每到展覽期間就塞的交通更塞。不過市長蔣萬安回答稱若要蓋南北向地下道經費要5億元，是否覺得太貴？但他認為，基於長遠規畫，還是需要增建地下道。

里長提案建議從中信經貿園區有一個地下通廊，通到南港展覽館二館。蔣萬安表示，北市府非常重視南港的發展，因為它是整體東區門戶計畫，非常重要的關鍵樞紐。

蔣萬安說，昨天市府有跨局處討論，包括工務局、新工處、交通局、捷運局、都發局，之前副市長李四川也有到現場看過，目前已經有一個天橋連接；二方面，主要因應接下來包括LaLaport未來完工啟用後，市府也有規畫新設天橋。