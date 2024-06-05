兒陳情到孫…讀國中捨近求遠里長變出氣筒 蔣萬安裁示了

台北市南港區萬福里有4個鄰，儘管位於南港區成德國中僅有10分鐘通學時間，卻因學區被畫分為信義區瑠公國中，導致孩子必須多花一倍時間上下學。里長林建華今天當面向市長蔣萬安陳情，里長委屈表示，有里民向他咆哮，罵從兒子上國中，到現在孫子上國中，都還是要捨近求遠。蔣當場裁示，這4個鄰朝畫定瑠公、成德共同學區方向辦理，解決通學困擾問題。

蔣萬安今天上午赴南港區里長座談，列為第一案的萬福里長林建華一開始就說，被列第一案，希望里長陳情案件可以有一個好的開始。

他說，萬福裡內有5分之4學生其實都是就讀南港區成德國中，不過卻有4個鄰，學區竟被畫到信義區的瑠公國中單一選區，早年就有里民將氣出在他身上，咆哮成德國中比較近，為什麼要去唸瑠公？當時為安撫里民，就讓里民戶籍遷他家，就讀後再遷回去，沒想到這位里民的孫子今年又要上國中，又來罵里長，怎麼都不處理？

里長林建華說，這位里民罵得有道理，因為這4個鄰的里民，真的要多一倍的通學時間與通學距離，甚至他去年通報到區公所，里長卑微的要求共同學區建議，盼讓學生有多一個選擇，不過公文竟還是維持現狀，所以才希望當面向市長蔣萬安陳情。因這4個鄰的里民走路到瑠公國中要20至25分鐘，但到成德國中只要10分鐘。

蔣萬安當場裁示，這個案子確實會造成有些里民孩子通勤就學不方便，蔣也跟教育局確認成德國中沒有額滿，將朝共同學區方式解決這個問題，就這樣來做。

教育局也表示，感謝里長關心，根據學區畫分與調整辦法，需綜合考量學校發展、交通距離、還通學安全、學校容量、班級人數及社區發展等，目前萬福里6至8鄰、18、19鄰原是瑠公國中的單一學區，也建議將萬福里這幾個鄰改為共同學區，有利瑠公及成德國中的發展。