陽光溜冰場地坪裂、護欄有稜角 包覆軟墊並將鋪面改善

新北新店陽光運動公園是熱門運動點，場內設施眾多，也附有大型溜冰場，不只有休憩民眾，亦有競賽隊伍訓練，不過疑因地坪破裂、護欄太過「有稜有角」而致受傷事件頻傳，不少民眾也向議員陳情。新北高灘處強調，接獲民眾反映就先改善，這周開始更要做鋪面全面改善工程，預計8、9月左右完工。

陽光運動公園溜冰場是熱門運動場地，常有比賽隊伍在此訓練，但民眾反映，周圍護欄非圓柱狀，競速滑輪高速運動難免碰上，卻也因此受傷，還有地坪裂痕導致快速行經時滑倒，本想開心運動卻潛藏如此危機。

新北市議員陳乃瑜表示，早在前年就接獲陳情，高灘處也針對地坪補漆，但卻反而更滑，又發生受傷事件；今年3月，更有孩童因場地不平整而受傷，甚至還縫針，大大小小類似案件接到十幾件；高灘處終於近期補上特別訂製的護墊，這也證明當初設計就有問題。

高灘處強調，針對河濱設施都有定期巡查，接獲民眾反映後已經進場整理，5月就完成欄杆周圍的保護軟墊，接下來會全面將整片鋪面重做，並把結構加強，預計2到3個月完工，屆時再重新開放。