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北市試辦行道樹光達檢測計畫 議員：希望1年後擴大範圍

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市試辦行道樹光達檢測計畫。圖／議員林珍羽提供
北市試辦行道樹光達檢測計畫。圖／議員林珍羽提供

北市公園處管理逾20萬株樹木，透過專業巡檢人員做健檢，判斷是否有褐根病，還會利用米格魯或拉布拉多分辨病樹氣味，找出染疫樹木。台北市議員林珍羽表示，北市府在中山北路的長安東路至南京西路段試辦行道樹光達檢測計畫，未來希望下一步擴大適用範圍到中山區與大同區的路樹

林珍羽表示，北市登記有案的路樹與公園樹木超過20萬棵，只要一棵生病出問題，就可能造成市民的生命、財產損失。去年中山北路路樹倒塌，造成林姓騎士不幸死亡。而近5年，台北市倒塌40棵路樹，賠償金就高達898萬。

北市路樹最大的殺手是褐根病，但該病在過去常用的目視檢查法卻無法立即發現。林珍羽說，健檢、安全評估的巡察人力不足，也能靠2隻米格魯以氣味找出褐根病，只有2793棵是以「應⼒波檢測」⽅式進行。

她說，經過她的爭取，中山北路的長安東路至南京西路段試辦行道樹光達檢測計畫，包括人行道、雙向車道及安全島範圍，採用固定式、手持式、車載式光達技術檢測樹木，試辦期為一年；每3個月進行一次檢測。

林珍羽指出，經過一年期評估，希望下一步擴大適用範圍到中山區與大同區的路樹，最後逐步推廣到全市，讓樹木不再是台北的隱形殺手。

北市 林珍羽 路樹

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