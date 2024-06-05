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鶯歌區公所斥資2千萬蓋藝術牆 挨批鬼畫符

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
鶯歌區公所設置的藝術牆，挨批像鬼畫符。記者葉德正／攝影
鶯歌區公所設置的藝術牆，挨批像鬼畫符。記者葉德正／攝影

新北市鶯歌區公所在文化路上斥資1529萬元，以琺瑯瓷板設計藝術牆，新北市議員蘇泓欽今天總質詢指出，藝術牆藝術感令人不敢恭維，他直接在網路上搜尋，就能找到很像的「符咒」，且裝置牆阻礙人行通道，要求移往新北市美術館園區。侯友宜回應，遷去美術館有困難，但如何適度修整，會再來檢討。

蘇泓欽表示，文化路這面牆，看起來很壯觀，但對的東西擺在錯放就是錯誤策略，不僅阻礙人行道，還會聚熱反光，導致周邊民眾不堪其擾；況且裝置藝術費用高達2000萬元，他都跟居民說發生事情千萬不能去撞壁，否則一輩子都賠不完。

蘇泓欽表示，他自己隨便上網找一張符紙，圖案跟所謂裝置藝術差不多，他認為，應該直接把這些裝置藝術移到新北市立美術館，搭乘捷運也可從遠遠看到，會比較好看。

侯友宜表示，遷去美術館有困難，但如何適度修整，會再來檢討。

美術館 蘇泓欽

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