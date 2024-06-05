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淡水清水巖祖師爺端午節遶境2天 市區將有多項交通管制

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
淡水區每年端午節舉辦「清水祖師遶境」，10日下午4時起「暗訪」、11日上午10時30分起「平安遶境」，連續2天都有多項交通管制措施，範圍涵蓋主要道路，警方籲請民眾留意配合，以免耽誤行程。圖／警方提供
淡水區每年端午節舉辦「清水祖師遶境」，10日下午4時起「暗訪」、11日上午10時30分起「平安遶境」，連續2天都有多項交通管制措施，範圍涵蓋主要道路，警方籲請民眾留意配合，以免耽誤行程。圖／警方提供

新北市淡水區每年端午節舉辦「清水祖師遶境」，10日下午4時起「暗訪」、11日上午10時30分起「平安遶境」，連續2天都有多項交通管制措施，範圍涵蓋主要道路，警方籲請民眾留意配合，以免耽誤行程。

一、淡金路以西、新春街與中山北路212巷口以南、中正路以東，活動期間除住戶、公務車、救護車等彈性放行，其餘汽車禁止進入；管制時段為10日下午2時至午夜12時、11日上午8時30分至午夜12時，管制範圍各大小路口共設19處管制點，請配合警方交通指揮引導。

二、管制時段公車（含免費接駁公車）均改道不進入淡水市區，起迄站均為捷運淡水站前廣場，屆時鼻頭街為方便客運車輛進出，將區隔為雙向通行。

三、客運業者、台北及新北大眾捷運公司，均將提供公車改道及臨時招呼站設置相關乘車訊息。

淡水警分局呼籲用路人避開遶境活動時間、路線及管制路段，多利用淡金路，住戶如欲進入管制點，請配合出示身份證明文件。遊客請務必於出發前查詢相關動線、並可透過警廣與CMS發布資訊了解即時路況，淡水警分局官方臉書、新北市政府交通局、淡水客運公司等網站也會發布相關管制訊息，並多利用大眾運輸系統，避免受塞車影響。

淡水區每年端午節舉辦「清水祖師遶境」，10日下午4時起「暗訪」、11日上午10時30分起「平安遶境」，連續2天都有多項交通管制措施，範圍涵蓋主要道路，警方籲請民眾留意配合，以免耽誤行程。圖／警方提供
淡水區每年端午節舉辦「清水祖師遶境」，10日下午4時起「暗訪」、11日上午10時30分起「平安遶境」，連續2天都有多項交通管制措施，範圍涵蓋主要道路，警方籲請民眾留意配合，以免耽誤行程。圖／警方提供

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