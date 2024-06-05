淡水清水巖祖師爺端午節遶境2天 市區將有多項交通管制

新北市淡水區每年端午節舉辦「清水祖師遶境」，10日下午4時起「暗訪」、11日上午10時30分起「平安遶境」，連續2天都有多項交通管制措施，範圍涵蓋主要道路，警方籲請民眾留意配合，以免耽誤行程。

一、淡金路以西、新春街與中山北路212巷口以南、中正路以東，活動期間除住戶、公務車、救護車等彈性放行，其餘汽車禁止進入；管制時段為10日下午2時至午夜12時、11日上午8時30分至午夜12時，管制範圍各大小路口共設19處管制點，請配合警方交通指揮引導。

二、管制時段公車（含免費接駁公車）均改道不進入淡水市區，起迄站均為捷運淡水站前廣場，屆時鼻頭街為方便客運車輛進出，將區隔為雙向通行。

三、客運業者、台北及新北大眾捷運公司，均將提供公車改道及臨時招呼站設置相關乘車訊息。