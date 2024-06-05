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演出門檻高議員替在地團體請命 推廣處：符合3要件能申請

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
藝文推廣處表示，只要符合三個要件，歡迎多元的藝文團體申請計畫。圖／台北市藝文推廣處提供
藝文推廣處表示，只要符合三個要件，歡迎多元的藝文團體申請計畫。圖／台北市藝文推廣處提供

北市文化局推動「文化就在巷子裡」只要經過甄選的團體，便能在公有場館演出，然而，北市議員認為計畫篩選嚴苛，地方型表演團體很難去申請，建議促成媒合平台，讓團體也有空間演出。文化推廣處表示，只要符合3項要件，不管是在地或多元的團體都能前來申請。

國民黨台北市議員鍾沛君說，「文化就在巷子裡」列活動，規畫出多元表演節目並帶將藝術帶進社區，近距離與市民接觸，不過，演出團體甄選標準，需要滿足專業證照或是公司行號、展演團體登記之外，還需檢附半年度納稅證明與6個月內的信用證明，但有些團體只是公益演出不對外收費，難有證明。

她舉例，提案若有人聲部分，則需搭配聲樂家、歌手或藝人，同時也有要求展演團體搭配專業演出水準的燈光、音響、服裝等，這樣讓社區型業餘表演團體、非專業團體無法申請。

鍾沛君建議，活動應該是以促進基層文化交流，滿足業餘表演團體表演的需求，文化局可以搭建平台，只要有空閒的場地且維持場地整潔等費用，就能夠讓團體租借。

在地型的「群英樂團」團長，也是群英里長的石忠勝說，樂團從主持、樂手到總監等都不乏以前的金鐘、金馬等高手，只是現在年紀大了，半退休性質從事公益演出，還是希望能將樂聲歡樂帶給更多民眾。

文化推廣處表示，只要符合各縣市文化局核發的演藝團體登記證、公司行號，或國內登記立案的表演藝術專業相關非屬營利事業法人或團體，都歡迎各界申請，以往也有屬於在地的藝文團體提出申請，都能豐富節目多元性。

文化推廣處說，「文化就在巷子裡」自民國86年辦理至今，每年平均吸引超過3萬人次參與，藉此引起市民欣賞表演藝術的興趣和素養，同時每年在團體演出時，也會由專家學者評鑑，讓節目精進，提升水準品質。

北市議員鍾沛君認為，有些在地型藝文團體難以有專業燈光、人聲等設備，很難符合「文化就在巷子裡」計畫。圖／台北市藝文推廣處提供
北市議員鍾沛君認為，有些在地型藝文團體難以有專業燈光、人聲等設備，很難符合「文化就在巷子裡」計畫。圖／台北市藝文推廣處提供

公益 北市 文化局

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