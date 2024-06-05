快訊

國會改革大戰後藍綠白厭戰氣氛濃 花東三法有望暫緩？

要專業還要經營社群 幼兒園「懂拍」讓親師關係變好？

因應少子化 教長鄭英耀：支持公私併、推技職單科專門學校

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天母運動公園沒停車場、下雨「變小河」 北市府3個月提改善規畫

聯合報／ 記者洪子凱林佳彣／台北即時報導
士林天母地區近年舉辦多場活動，吸引民眾參與，加上棒球賽事影響，每到假日人潮絡繹不絕，卻衍生交通壅塞等問題。記者林佳彣／攝影
士林天母地區近年舉辦多場活動，吸引民眾參與，加上棒球賽事影響，每到假日人潮絡繹不絕，卻衍生交通壅塞等問題。記者林佳彣／攝影

士林天母地區近年舉辦多場活動，吸引民眾參與，加上棒球賽事影響，每到假日人潮絡繹不絕，不過民眾抱怨天母運動公園周邊未設公有停車場，除了造成假日百貨公司停車場排隊交通壅塞，也影響周邊居民停車權益。議員也發現公園中草皮排水不佳，下大雨「就變成一條河」，呼籲兩者應一併改善。市長蔣萬安允諾，會跨局處整合3個月提出改善規畫。

味全龍重返中職後，選擇天母棒球場作為主場，每年都舉辦多場賽事吸引人潮，但遇到熱門賽事或假日，周邊總塞滿人潮，連帶影響居民停車權益，在地居民感嘆，不管是棒球場還是運動公園，鄰近高島屋、新光三越，但當地沒有公有停車場，假日一到百貨公司停車場就會大排長龍，住在周邊民眾找車位都難。

士林區東山里長陳文賢大嘆，每天回家都要繞路找車位，有時停遠一點，再徒步10分鐘返家，里民若晚下班找不到停車位只能去停紅線，為了停車得冒著被開單風險。此外，每逢假日、天母啤酒節、「天母搞什麼鬼」萬聖節活動等，忠誠路、中山北路就會大塞車，甚至一路塞到捷運芝山站。

陳文賢表示，市府當初興建天母運動公園沒有遠見，未規畫停車空間，當地路邊停車位不足，居民平日停車就很困難，更不用說假日人潮一來，更是一位難求。議員林杏兒指出，當初興建天母運動公園，市府因要鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，本末倒置影響到周邊停車權益。

此外，林杏兒也說，天母運動公園內當初舉辦「天母搞什麼鬼」活動用的大草皮，只要下大雨就會淹水，「就像一條河」。周邊居民還說，草坪淹水變成水鄉澤國，水裡還有魚在跳。林感嘆，目前市府只能用抽水機將水排出，但應該研議做整體規劃，包含興建公有停車場和排水系統改善應一併檢討。

蔣萬安表示，從照片看起來排水狀況不是那麼好，他實際去現場也有發現排水不是那麼好，會來研究如何解決，3個月內包含停車場跟排水需求擬定改善規畫。停管處長林昆振也說，目前已知停車場供需比例，會跨局處來整合，尋覓合適用地規畫因應需求。

議員還發現，天母運動公園內當初舉辦「天母搞什麼鬼」活動用的大草皮，只要下大雨就會淹水，「就像一條河」。周邊居民還說，草坪淹水變成水鄉澤國，水裡還有魚在跳。圖／議員林杏兒辦公室提供
議員還發現，天母運動公園內當初舉辦「天母搞什麼鬼」活動用的大草皮，只要下大雨就會淹水，「就像一條河」。周邊居民還說，草坪淹水變成水鄉澤國，水裡還有魚在跳。圖／議員林杏兒辦公室提供
實際觀察周邊因未設有臨時停車場，導致假日周邊百貨公司停車場大排長龍，周邊居民停車權益也受損。記者林佳彣／攝影
實際觀察周邊因未設有臨時停車場，導致假日周邊百貨公司停車場大排長龍，周邊居民停車權益也受損。記者林佳彣／攝影

停車場 天母 運動

延伸閱讀

北市警局長人事爭議 張榮興曝蔣萬安見李西河情形

財劃法今公聽會 蔣萬安：國稅成長104%地方稅卻僅增13%

蔣萬安議會總質詢 談輝達AI研發中心、都更、內湖交通

蔣萬安質詢中談輝達 AI研發中心：積極爭取！

相關新聞

天母運動公園沒停車場、下雨「變小河」 北市府3個月提改善規畫

士林天母地區近年舉辦多場活動，吸引民眾參與，加上棒球賽事影響，每到假日人潮絡繹不絕，不過民眾抱怨天母運動公園周邊未設公有...

演出門檻高議員替在地團體請命 推廣處：符合3要件能申請

台北市文化局推動「文化就在巷子裡」只要經過甄選的團體，便能在公有場館演出，然而，北市議員認為計畫篩選嚴苛，地方型表演團體...

陽光溜冰場地坪裂、護欄有稜角 包覆軟墊並將鋪面改善

新北新店陽光運動公園是熱門運動點，場內設施眾多，也附有大型溜冰場，不只有休憩民眾，亦有競賽隊伍訓練，不過疑因地坪破裂、護...

北市試辦行道樹光達檢測計畫 議員：希望1年後擴大範圍

台北市公園處管理逾20萬株樹木，透過專業巡檢人員做健檢，判斷是否有褐根病，還會利用米格魯或拉布拉多分辨病樹氣味，找出染疫...

中和慶祝警察節有亮點 父子檔同所執勤

慶祝615警察節，新北市中和警分局邀請中華巴烏協會、馨悅葫蘆絲團、積穗國小弦樂團現場表演並提供精美餐點，感謝及祝福所有人...

鶯歌區公所斥資2千萬蓋藝術牆 挨批鬼畫符

新北市鶯歌區公所在文化路上斥資1529萬元，以琺瑯瓷板設計藝術牆，新北市議員蘇泓欽今天總質詢指出，藝術牆藝術感令人不敢恭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。