天母運動公園沒停車場、下雨「變小河」 北市府3個月提改善規畫

士林天母地區近年舉辦多場活動，吸引民眾參與，加上棒球賽事影響，每到假日人潮絡繹不絕，不過民眾抱怨天母運動公園周邊未設公有停車場，除了造成假日百貨公司停車場排隊交通壅塞，也影響周邊居民停車權益。議員也發現公園中草皮排水不佳，下大雨「就變成一條河」，呼籲兩者應一併改善。市長蔣萬安允諾，會跨局處整合3個月提出改善規畫。

味全龍重返中職後，選擇天母棒球場作為主場，每年都舉辦多場賽事吸引人潮，但遇到熱門賽事或假日，周邊總塞滿人潮，連帶影響居民停車權益，在地居民感嘆，不管是棒球場還是運動公園，鄰近高島屋、新光三越，但當地沒有公有停車場，假日一到百貨公司停車場就會大排長龍，住在周邊民眾找車位都難。

士林區東山里長陳文賢大嘆，每天回家都要繞路找車位，有時停遠一點，再徒步10分鐘返家，里民若晚下班找不到停車位只能去停紅線，為了停車得冒著被開單風險。此外，每逢假日、天母啤酒節、「天母搞什麼鬼」萬聖節活動等，忠誠路、中山北路就會大塞車，甚至一路塞到捷運芝山站。

陳文賢表示，市府當初興建天母運動公園沒有遠見，未規畫停車空間，當地路邊停車位不足，居民平日停車就很困難，更不用說假日人潮一來，更是一位難求。議員林杏兒指出，當初興建天母運動公園，市府因要鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，本末倒置影響到周邊停車權益。

此外，林杏兒也說，天母運動公園內當初舉辦「天母搞什麼鬼」活動用的大草皮，只要下大雨就會淹水，「就像一條河」。周邊居民還說，草坪淹水變成水鄉澤國，水裡還有魚在跳。林感嘆，目前市府只能用抽水機將水排出，但應該研議做整體規劃，包含興建公有停車場和排水系統改善應一併檢討。