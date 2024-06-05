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鶯歌區台鐵鳳鳴臨時車站將啟用 連人行道都還沒有

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
鳳鳴臨時簡易站即將完工通車，周邊竟無人行道系統。記者葉德正／攝影
鳳鳴臨時簡易站即將完工通車，周邊竟無人行道系統。記者葉德正／攝影

新北市鶯歌區台鐵鳳鳴臨時站預計11月啟用，新北市議員蘇泓欽今天總質詢指出，鳳鳴臨時站周邊有五岔路口交通相當複雜，啟用一定嚇死人，且至今連人行道都沒有，到底怎麼搭車？交通局長鍾鳴時指出，今年6月將先找台鐵與鐵道局合作分工，會先設置標線型人行系統結合穿越道進到社區，並透過公車把人帶到臨時站等方式因應。

鶯歌鳳鳴火車預計2030年完工，行政院先在距離鳳鳴車站預定地600公尺處，投入6.1億元打造鳳鳴簡易臨時站，採無人簡易站型式管理，預計11月通車啟用。

蘇泓欽指出，一個即將啟用的火車站，周邊竟然沒有人行道，附近有大湖路、西湖路、鶯歌路等，是五岔入口，啟用後交通一定會「嚇死人」，一個火車站周遍竟沒有人行道，也沒有相關停車空間，民眾到路邊根本上不去也下不來，怎麼吸引更多人坐車？

鍾鳴時表示，臨時站位置確實缺乏人行系統，今年6月將找台鐵公司與鐵道局能做的先分工，目前會先採用標線型人行系統，結合穿越道，把人行道深入社區，並增加相關照明，讓民眾晚上步行使用，並透過公車把人帶到臨時站等方式因應。

不過蘇泓欽指出，鶯歌公車路線與數量持續是新北市最末，平均每班次共用人數是224.99，與倒數第2的深坑48.84差了一大截。

蘇泓欽說，最近新增的731公車，行駛範圍占不到鶯歌面積十分之一，只在市區景點如孫龍步道、新北市美術館、鶯歌火車站周邊繞來繞去，這些路線騎摩托車就能到，到底誰會去搭，就怕屆時又因為人數搭乘情況不佳，最後路線又被停駛，鶯歌公車服務會更慘。

新北市長侯友宜允諾交代交通局調整；鍾鳴時則說，會持續改進增加，而鳳鳴車站公共運輸調整也都會做。

交通局指出，鳳鳴臨時站通車將比照捷運站，針對臨時站體周邊包含鳳一路、鳳三路、鶯歌路、龍三路、龍五路等周邊200公尺主要道路的相關交通設施全面檢討，提供友善人行系統通行環境為優先考量，其次公共運輸系統轉乘路線及公車停靠區、旅客候車環境，以及建置YouBike租賃站和私人自行車、汽機車停車轉乘停車空間，也將與桃園市討論部分公車路線調整延駛至火車站。

人行道 火車站

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