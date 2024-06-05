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防狂犬病 北市6月18日起山區飼養貓狗免費施打疫苗

中央社／ 台北5日電
台北市動保處今天表示，18日起規劃山區免費狂犬病疫苗注射活動。示意圖／ingimage
台北市動保處今天表示，18日起規劃山區免費狂犬病疫苗注射活動。示意圖／ingimage

北市動保處今天表示，為防狂犬病，18日起規劃山區免費狂犬病疫苗注射活動，共42場次，每場有100劑狂犬病疫苗；呼籲飼主帶毛孩至野外活動時，不接觸野生動物。

台北市動物保護處發布新聞資料指出，為加強宣導狂犬病防疫，自18日至9月5日規劃42場次的山區鄰里家犬貓狂犬病預防注射巡迴活動，免費提供家犬貓狂犬病預防注射及寵物登記服務。

動保處表示，每場次免費提供100劑狂犬病預防注射及50組寵物登記服務，非當地里民可攜寵物參加，飼主應儘快為毛孩補強施打疫苗，維護毛孩健康。

動保處舉辦42場次近淺山地區的免費狂犬病預防注射活動，第一場將從北投區桃源里開跑，後續涵蓋信義區、文山區等，年滿3月齡以上家犬貓，都可免費注射狂犬病疫苗及寵物登記。

動保處表示，飼主務必帶身分證與備妥提籠或牽繩，若發現毛孩發燒、下痢及其他異常狀況等可能不適合注射疫苗，會由現場獸醫師評估確認，後續應留意毛孩施打疫苗後是否發生過敏等不良反應。

動保處指出，中南部曾發生患狂犬病野生動物咬傷民眾案，如2月苗栗縣大湖鄉檢出鼬獾感染狂犬病案例，台北市周邊有淺山地區，飼主與毛孩外出踏青有可能接觸野生動物。

動保處表示，為降低感染狂犬病風險，務必注意家犬貓不接觸野生動物、不棄養寵物、每年帶家中犬貓打狂犬病疫苗，會以簡訊提醒飼主每年定期為犬貓補強狂犬病疫苗。

動保處指出，飼主如未定期完成毛孩補強疫苗，可依動物傳染病防治條例，處新台幣3萬元至15萬元罰鍰。狂犬病資訊可至官網的狂犬病防疫民眾專區查詢。

北市 寵物 狂犬病疫苗

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