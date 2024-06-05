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端午3天連假周末登場 北市垃圾清運「這天」打烊停收

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
端午節連假周六起一連3天，台北市環保局清潔隊除了6月9日適逢周日照例停收垃圾，周六8日、周一10日皆正常收運垃圾。圖／台北市環保局提供
端午節連假周六起一連3天，台北市環保局清潔隊除了6月9日適逢周日照例停收垃圾，周六8日、周一10日皆正常收運垃圾。圖／台北市環保局提供

端午節連假周六起一連3天，台北市環保局清潔隊提醒民眾，除了6月9日適逢周日照例停收垃圾，周六8日、周一10日皆正常收運垃圾，務必做好垃圾分類及資源回收、廚餘瀝乾後再排出。期間，民眾若無法配合清運時段倒垃圾，可就近前往環保局在12個行政區共32處垃圾限時收受點。

環保局表示，公車站、捷運站、商圈夜市及觀光景點等地，連假期間將湧現人潮，提醒民眾妥善利用行人專用清潔箱，切勿隨便亂丟垃圾。

環保局強調，北市設置行人專用清潔箱，提供民眾徒步時丟棄產生的衛生紙、飲食飲料瓶罐等小型垃圾，但部分民眾貪圖方便，違規將家庭垃圾棄置在清潔箱，不僅容易讓清潔箱滿溢，妨礙其他行人正常使用，破壞市容環境，違者將依廢棄物清理法第12條及第50條規定，違規排出或棄置垃圾包可處1200元至6000元罰鍰。

環保局 行人 連假

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